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第九屆「紐約老派功夫影展」70年代武俠電影上映

記者顏嘉瑩／紐約報導
郭南宏工作照。(取自台灣開放博物館網站，國家電影及視聽文化中心提供)
郭南宏工作照。(取自台灣開放博物館網站，國家電影及視聽文化中心提供)

紐約老派功夫影展(Old School Kung Fu Fest)在今年邁入第九屆，以台灣導演郭南宏為主題放映九部作品，呈現原汁原味的武打場面，以及70、80年代經典的武打片，訂於6日(周一)至13日(周一)，在實體以及線上平台播映，滿足紐約武俠電影迷的並帶來不同的視聽饗宴。

該影展由Subway Cinema主辦，其創辦人托帕羅維茲(Goran Topalovicz)在數年前曾訪問台灣，當時看到國家電影及影視中心舉辦的「百變導演郭南宏—六十年電影路」活動留下深刻印象，於是與駐紐約台北文化中心促成合辦「2021紐約老派功夫影展：郭南宏導演回顧展」，在實體戲院和線上平台舉行。

此次的影展中，將有「迷拳36招」、「少林寺十八銅人」、「雍正大破十八銅人」、「虎豹龍蛇鷹」和「雙馬連環」等五部電影，在10日(周五)至12日(周日)於紐約動態影像博物館(Museum of Moving Image)實體播映；「少林功夫」、「少林小子」、「師父出馬」和「酒仙十八跌」等四部電影，則將於6日至13日在線上平台播映。

Subway Cinema表示，在香港邵氏和嘉禾兩強之下捧出李小龍、成龍、洪金寶明星的70年代，台灣的郭南宏集導演、編劇、製作人於一身，以小博大打出一片天，其作品呈現原汁原味武打場面，顯得更真實而引人入勝；而為了讓觀眾更了解郭南宏作品，主辦方也邀請曾任香港電影評論學會會長蒲鋒及電影與劇場歷史研究者陳煒智錄製導讀影片。

駐紐約台北文化中心主任張惠君表示，70到80年代間，「虎豹龍蛇鷹」與「雙馬連環」曾經風靡紐約戲院，至今仍有一群死忠的武俠電影迷，此次將修復過經典名片帶到紐約上映，將讓觀眾直接感受台灣武俠電影的魅力，同時也向百變導演郭南宏致敬。更多購票及資訊可上網頁https://bit.ly/3EE1Iiw查詢。

第九屆紐約老派功夫影展訂於6日至13日舉辦，以台灣導演郭南宏為主題放映九部作品。...
第九屆紐約老派功夫影展訂於6日至13日舉辦，以台灣導演郭南宏為主題放映九部作品。圖為「虎豹龍蛇鷹」海報。(紐文中心提供)

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