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州主計長：MTA重大改造計畫 久拖未決

編譯孫梁／綜合3日電
MTA往年的重要改造計畫，如今很多仍未完成。（路透）
MTA往年的重要改造計畫，如今很多仍未完成。（路透）

大都會運輸署(MTA)獲得515億元聯邦基礎建設資金，規模為史上最大，並已開始籌畫注資對全系統進行現代化改造；但紐約州主計長辦公室2日公布審計報告顯示，購置地鐵新車廂、安裝電子信號系統以及增強抵抗颶風的能力等許多往年的重要改造計畫，如今仍都沒有完成，而且MTA似乎也沒有重視氣候變遷帶來的挑戰。

審計報告指出，MTA的地鐵系統維修約完成一半，長島鐵路完成20%，而北線鐵路只有4%。

報告說，「儘管獲得巨額聯邦資金注入，但MTA的長期財務仍不健康，維修升級和債務升高等問題久拖未決。MTA需要重新評估，重點是在緊迫的系統恢復上挹注資金，以使乘客重新回來。且保護捷運系統免遭氣候變遷的威脅，必須成為優先重點。」

地鐵車廂應當每40年更新，在MTA目前的6500個車廂中，40%已使用逾30年，另有53%使用了10到19年，而下一批新車廂要到2025年才能到貨。

2013年MTA在對列車與設備進行評估時，認為信號升級改造需要87億元，可在2024年前完成，但實現這一目標並非易事。MTA上一個2015至2019年的改造計畫仍在執行中，迄今只使用9億700萬元，主要是七號地鐵的信號改造，而F、A、C和E等線路的信號改造仍未完工。MTA希望到2024年，將投入59億元用於電子信號的改造。

2012年的珊迪颶風給MTA造成災難性的損失，災後維修投入77億元，但完工率如今還不到一半，約三分之一的維修仍在進行中。

氣候變遷帶來更多和更頻的降雨，今年的暴雨癱瘓了MTA系統，地鐵雖然很快恢復運行，但北線鐵路多日後才恢復正常。

州主計長辦公室和專家希望，MTA能夠修改資金使用計畫，更多重視氣候變遷的影響。乘客維權組織認為，抵禦風險與災害的改造計畫應成為MTA的重點。

MTA 地鐵 氣候變遷

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