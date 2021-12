海外崑曲社疫後首場實體演出 5日法拉盛文藝中心舉行

法拉盛文藝中心舉行將於12月5日舉辦疫後首場崑曲表演。(法拉盛文藝中心提供)

為豐富海外華僑的文娛生活,法拉盛 市政廳文藝中心攜手海外崑曲社,將於12月5日下午2時舉辦「傳承:崑曲生旦末丑師生清唱會」;作為疫情 以來第一個重回劇場的昆曲節目,此次表演將以清唱的方式呈現不同角色行當的經典名曲,並且搭配線上直播形式,歡迎熱愛中華文化的觀眾免費觀看。

崑曲是中國傳統戲曲,歷史悠久,表演雅緻,被聯合國教科文組織評為人類口述和非物質遺產的代表作之一。海外崑曲社此次獲紐約州藝術基金會(New York State Council on the Arts)和紐約市 文化局 (Department of Cultural Affairs)的支持,與法拉盛文藝中心合作,免費舉辦疫情以來第一場實體節目。

由駐曲社藝術家呈現崑曲中生旦末丑的經典唱段,搭以中英文字幕解說,方便不同背景的觀眾體會崑曲之美。

海外崑曲社由旅居美國的崑曲愛好者在1988年成立,以研習、保存、傳揚崑曲為宗旨的非營利藝術機構。

此次清唱會也將同時於線上直播,希望參加節目的觀眾,不論是參加實體或線上直播,請上法拉盛文藝中心網站預約報名,申請網址:https://www.flushingtownhall.org/together-kunqu;實體節目觀眾請在入場時出示新冠疫苗接種證明和相關身分證明。