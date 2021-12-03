穿梭200迷你地標 紐約植物園假日火車秀 今年有新亮點

植物園假日火車秀全面回歸，25輛火車和電車馳騁在蜿蜒的軌道上，帶大家領略紐約的精彩。（紐約植物園提供）

「節日季來了！」年度紐約植物園 假日火車秀今年全面回歸，迎接30周年，展出近200個紐約特色景點模型，以及25輛行駛的模型火車；今年除了眾多大家熟悉的經典景點模型外，還將展出每年火車秀的主辦方—紐約植物園這一經典地標模型。

疫情下 迎接30周年

去年由於疫情，火車秀首度限定會員限時入園觀賞，保持社交距離，並控制參觀人數；今年火車秀全面回歸，帶來超過190個包括自由女神布碌崙 (布魯克林)大橋、洛克菲勒中心、世貿中心、帝國大廈、無線電音樂廳(Radio City Music Hall)、中央公園畢士達露台(Bethesda Terrace)、康尼島燈塔等在內的經典地標建築模型，這些模型全部由天然材料組裝而成，如松果、橡子、植物種子、樹葉、樹皮、肉桂棒和鮮花等。

展區分哈德遜河谷、布朗士 、皇后區、布碌崙、曼哈頓、中央公園、博物館群和歷史建築等區域，呈現各區的地標建築和歷史建物。

植物園假日火車秀全面回歸，展示紐約經典地標建築。（紐約植物園提供）

新亮相 盧瑟·默茲圖書館

今年亮點還有，大家可以置身植物園內看到縮小比例的植物園建築模型，包括園內標誌性的奧普特溫室(Haupt Conservatory)，以及今年全新亮相的盧瑟·默茲圖書館(LuEsther Mertz Library)建築。

植物園假日火車秀全面回歸，展出園內的盧瑟·默茲圖書館。（紐約植物園提供）

植物園假日火車秀全面回歸，展出園內標誌性的奧普特溫室。（紐約植物園提供）

參觀者還會看到25輛G比例火車和電車模型，這些模型會在長達半哩的火車秀蜿蜒軌道上冒著蒸汽運轉，給人以重回19世紀之感，大家的視線可以跟隨包括北方鐵路(Ｍetro-North)列車在內的火車穿梭在布碌崙大橋和喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)之間，領略紐約的城市風采。

火車秀內精美的模型是來自肯塔基州景觀藝術家Paul Busse的傑作，他1982年首次在俄亥俄州市集上展出自己設計的精巧鐵路模型，之後近十年他不斷在此基礎上打造模型，開始在中西部頻頻出火車秀。

植物園假日火車秀全面回歸，展示紐約經典地標建築。（紐約植物園提供）

Busse1991年成立Applied Imagination公司，主攻景觀設計、花園鐵路和植物建築作品等，1992年他首次將節日火車秀帶到紐約植物園，從此打造紐約每年節日季傳統，現如今已發展成一支聚集了藝術家、園藝師等各式人才的專業隊伍；如今該公司由Busse的女兒運營，公司員工和藝術家會將公司所在的肯塔基州內土地上的各類植物進行採集，打造火車秀模型。

紐約植物園副主席Karen Daubmann表示，30年來火車秀不斷擴大，人們喜愛看到這些精美的模型，會幻想自己置身於這些建築中，這是一種非常神奇的體驗。

至今打造2000多個模型

Busse的公司每年都會為全美各地製作50個火車秀模型，至今已完成超過2000個模型，小的模型需要花費約250小時打造，而大型火車秀則要耗近3000小時完成。

在多年的製作中，他們也積攢了很多經驗，例如學習到不能用新鮮的漿果和橡子裝飾模型，因為小動物可能在模型展示前和過程中將其吃掉，有一年松鼠就把火車秀的一個街燈柱吃掉。

火車展將展出至明年1月23日，票價32元，二至12歲兒童18元；同一時間段植物園內還有室外1.5哩長的燈光秀，民眾可購買聯票參觀，聯票49元，二至12歲兒童34元，地址為布朗士區南方大道2900號，信息和購票請登錄網頁https://www.nybg.org/event/holiday-train-show-2021/。