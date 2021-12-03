周末好去處／哈德遜河畔 點亮聖誕樹

哈德遜河畔 點亮聖誕樹

哈德遜河冬季假日活動(Holiday on the Hudson)，將於4日(周六)下午4時30分至晚上6時30分在曼哈頓 上城西哈林碼頭(West Harlem Piers)舉辦，除在哈德遜河邊點亮聖誕樹活動及聖誕派對以外，還有現場音樂，民眾還可參與裝飾聖誕樹及品嘗熱巧克力等活動，本活動免費，參與民眾需保持六呎社交距離，若沒接種疫苗的民眾需帶口罩，位置有限，先到先得，暴風雨天氣下將取消，民眾可登錄網頁https://www.nycgovparks.org/events/2021/12/04/summer-on-the-hudson-holiday-on-the-hudson?ref=agreatbigcity.com了解更多訊息。

布碌崙 假日市集快閃

布碌崙(布魯克林)假日市集快閃(Brooklyn Holiday Bazaar Pop-Up)將於4日(周六)中午10時至下午5時，在布碌崙3街336號展開，市集有服飾、家居用品、藝術品與護膚品等商品展售，供民眾淘到喜歡的商品，活動還提供啤酒、比薩餅與拉丁美食等；快閃集市仍有空缺攤位，想要成為一日攤主的民眾，也可登錄官網https://brooklynpop-up.com/了解更多詳情。

布朗士 冬季水鳥觀測

城市公園巡遊者(Urban Park Rangers)將於4日(周六)上午11時至12時舉辦活動，帶領民眾認識冬季水鳥。城市公園巡遊者此前經常舉辦科普類活動，帶領民眾認識冬季的鳥類，本次活動將講解水鳥的習性與種類，民眾可用肉眼觀測水鳥；活動免費，歡迎初學者與有相關經驗的人士參與，活動地址位於布朗士佩勒姆灣公園(Pelham Bay Park)，詳情可參閱網頁https://www.nycgovparks.org/events/2021/12/04/birding-winter-waterfowl。

點亮世界最大燭台

為慶祝猶太裔的光明節(Hanukkah)，打破金氏紀錄的世界最大燭台，將於5日(周日)下午5時30分在曼哈頓中央公園的大軍廣場(Grand Army Plaza)被點亮；燭台上明亮的LED燈代表悼念新冠疫情中的受害者，也預示為世界帶來光明，此次活動免費，活動地址位於西58街與西59街之間的第五大道，有意參與的民眾需遵守防疫規定，詳情請登入網頁https://www.nycgovparks.org/events/2021/12/05/lighting-of-the-worlds-largest-menorah查詢。