洛克菲勒中心聖誕樹1日點燈 表演精采開放欣賞

洛克菲勒中心聖誕樹點燈儀式，將於1日舉行；圖為日前聖誕樹運抵洛克菲勒中心。(美聯社)

曼哈頓中城洛克菲勒中心(Rockefeller Center)聖誕樹將於12月1日(周三)晚8時舉行點燈儀式，正式宣布聖誕節 進入倒數；今年的樹上掛滿了5萬個聖誕彩燈，樹頂則是以施華洛世奇(Swarovski)的水晶星星做為裝飾，而在去年不開放觀眾參加的點燈儀式，也將在今年重新對公眾開放。

今年的聖誕樹為來自馬里蘭州79呎的挪威雲杉(Norway spruce)，樹高79呎、重達12噸，樹齡約85歲，在經過超過5萬顆多彩的聖誕燈泡，還有5哩長的燈飾裝飾，並在頂部放上900磅的水晶星星點綴後，終於將亮相。

由於去年疫情影響，除了點燈儀式不開放，主辦方也規定民眾欣賞聖誕樹須掃QR Code排隊，並限制五分鐘的時間，今年取消該規定，點燈儀式對外開放，民眾可到場欣賞也不限時間，但建議應戴口罩、保持社交距離 。

伴隨著點燈儀式，1日晚現場還將有表演活動，包括「鄉村天后」凱莉安德伍(Carrie Underwood)、蓋頓(Mickey Guyton)、爵士歌手小哈利 康尼克(Harry Connick Jr.)、布拉德佩斯利(Brad Paisley)、加拿大歌手艾莉西亞卡拉(Alessia Cara)、諾拉瓊斯(Norah Jones)、羅伯湯瑪斯(Rob Thomas)，以及經典的「無線電城聖誕奇觀秀」(Radio City Christmas Spectacular)等。

當天的點燈儀式同時將會於晚7時開始，在NBC上直播；點燈後，每日聖誕樹將從早6時至凌晨12時點亮，在聖誕節當天則持續點亮24小時，新年夜則是早6時至晚9時。