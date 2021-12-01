37州逾700作品角逐 味全繪畫賽揭曉 孩童創意令人驚豔

Claire Li的作品獲得6-7歲組第一名。(主辦方提供)

2021美國味全「我的校園新生活」繪畫比賽得獎名單於1日揭曉，各組優勝者在創意及原創性、繪畫技巧與色彩，還有主題符合度的高度水準中脫穎而出。三位華裔藝術家評審指出，今年的參賽作品尤能深刻感受到孩童們對於回歸校園生活的感受與想法。獲獎者均透過畫筆描繪出自己受到疫情 影響的校園生活，無論是傳達情境還是內心感受，都能盡情展現自身創意及想像力。

比賽由美國味全公司及世界日報 聯合主辦，今年比賽主題為「我的校園新生活」，與前屆相同接受線上投稿，讓孩童及父母能以數位方式上傳作品參賽，同時亦保留實體投稿，多元投稿方式獲得全美學子的熱烈迴響，最終收到來自37個州超過700件作品，其中尤以紐約州、加州 、德州、紐澤西州及維州居多。

味全新澤西分公司經理李久陽在評審會上表示：「在疫情期間，透過『我的校園新生活』這個主題，期望能激發孩童對於校園及生活回到正軌的那份渴望。正如許多參賽作品中所出現的彩虹元素一樣，予人美好而充滿希望，相信在不久的將來，疫情終露曙光，大家都能回歸到正常的生活；美國味全將持續以優良產品來支持與幫助廣大家庭。」

Sarah Hu的作品獲得8-9歲組第一名。(主辦方提供)

擔任本屆評審之一的鄧林杰是紐約視覺藝術家，用書法和繪畫作品探討個體與社會的關係，注重敘事和互動；他在評選過程中分享了對優勝作品的看法：以6-7歲組第一名Claire Li的作品為例，不僅色調非常統一，空間感也很強，尤其是桌椅在光影的表現，顯示作者對於生活中細節的觀察力很強；而8-9歲組第一名Sarah Hu的作品，蠟筆塗色均勻，作者仔細耐心地描繪出每個畫面的細節，構圖也讓豐富的畫面在呈現上不致太瑣碎，是其一大特色。

Katherine Tjokrosoesilo的作品獲得10-11歲組第一名。(主辦方提供)

Eric Zeng的作品獲得12-13歲組第一名。(主辦方提供)

評審黃致彰(Nina Edwards)來自台灣，擁有近20年插畫設計和教學策展經驗，現於紐約Pratt Institute任教；她認為每個年齡組都能感受到孩子對於繪畫的熱情與作品特色：以10-11歲組第一名Katherine Tjokrosoesilo為例，作品中透過背景色調來呈現傷感的一面，扣人心弦，給人一種遐想；讓她想起12歲女兒曾收集過好友間的友情手鍊，從而感受到作者在傳達疫情間與好友漸行漸遠的—畫意；12-13歲組第一名Eric Zeng的作品構圖採二分法，成功使用牛仔褲及球鞋下的病毒，表現出重返校園的正面精神；此外，未繫好的鞋帶細節，更呈現出生活化的一面。

Sophie Li的作品獲得14-16歲組第一名。(主辦方提供)

評審陸音曾任中央民族大學美術系副教授，具20年以上教學經驗，目前擔任世界美術教室老師；她表示，除了作品呈現及配色運用外，也會注重細節的描繪：以14-16歲組第一名Sophie Li的作品為例，將口罩轉化成登山的表現手法，是很高超的創意，同時也將疫情間學習與生活中的艱辛面，細緻地刻畫出來，作品不僅用色優秀，描繪主角從冷色調進入暖色調的呈現及對比方式，非常難能可貴。

此次比賽依年齡分成五組，各組前三名依次為：6至7歲組：Claire Li、Emily He、Ilona Quek Say，8至9歲組：Sarah Hu、Isabella Jin、Shawn Gao，10至11歲組：Katherine Tjokrosoesilo、Melanie Zhang、Yunfei Wang，12至13歲組：Eric Zeng、Fatima Hussain，Amanda Ren，14至16歲組：Sophie Li、Yourui Shao、Sophia Fericano；此外，還有30個佳作獎。

所有優勝作品公布並刊登於世界日報，並在12月1日至12月31日於活動官網(bit.ly/weichuanwj)進行線上展覽。