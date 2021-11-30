阿斯托利亞電廠升級計畫遭否決

州環保廳否決了皇后區阿斯托利亞火電廠升級改造計畫。(NRG公司提供)

紐約州 環保廳不久前否決了皇后區阿斯托利亞(Astoria)北部工業區的火電廠升級改造計畫，州長霍楚讚賞環保廳的決定，表示「氣候變遷 是當今時代面臨的最嚴峻挑戰，國家在氣候變遷上的領導力需要我們配合，我們要實現減排目標，對未來世代負責。」

阿斯托利亞火電廠為NRG能源公司所有，主要是用電高峰期和突然斷電時的緊急供電，而民選官員則呼籲城市電網應更多地依賴可持續的能源。

電廠採用的是燃油發電機，但目前的燃油渦輪機已有50年歷史；紐約市 最近一次依靠這座電廠緊急供電是2018年，當時聯合愛迪生(ConEd)電力公司的變電站爆炸，詭異的藍光在城市夜空閃爍。

維權組織主張電廠搬走，因為比大型燃氣和燃油電廠產生更多的污染和溫室氣體，影響居民健康，阿斯托利亞也被稱為紐約的「哮喘走廊」。

NRG公司表示，他們支持電廠改用再生能源，但紐約市仍需要化石能源的電廠，以作為用電高峰期和供電不足時的補充，沒有陽光和無風都會導致再生能源的供電減少。

NRG建議投資3億5000萬元，徹底重建阿斯托利亞的老舊電廠，他們致函當地居民，強調穩定能源供應的重要性，並斥資數十萬元在州府遊說。

被環保廳否決後，電廠將只能運營到2023年，屆時根據紐約州的能源效益法將被迫關閉。

代表阿斯托利亞的州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)表示，根據可持續能源法的規定，州府必然要否決NRG公司的建議，「如果持續建造火電廠，就永遠無法改用再生能源。」

NRG公司還申請在奧蘭治郡建造一座火電廠，同樣也被州府否決。公司高管認為環保廳做出了不幸的決定，他們深感失望，表示阿斯托利亞電廠升級計畫實現後，最終將過度到使用沒有溫室氣體排放的氫燃料，可立刻減少排放。公司稱，他們的建議儘管被否決，但仍將繼續為協助紐約實現減排目標而努力。