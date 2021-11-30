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選定9業者 行動體育博彩1月開跑

編譯周芳苑／綜合29日電
紐約州博彩委員會選定九家運營商，經營行動體育博彩；圖為DraftKings公司的博彩店。(路透)
紐約州博彩委員會選定九家運營商，經營行動體育博彩；圖為DraftKings公司的博彩店。(路透)

紐約博彩委員會選定DraftKings、FanDuel Sportsbook等九家運營商，將經營利潤豐厚的行動體育博彩，預訂明年1月開跑，正好趕上超級盃(Super Bowl)球賽。

紐約人長久以來引頸期盼的州內行動體育博彩終於要開步走，想用手機或筆記型電腦下注的人不必大老遠開車去新澤西或康州。

其他雀屏中選的運營商還包括 BallyBet、BetMGM、Rush Street Interactive、Caesars Sportsbook、Wynn Interactive、Resorts World 和 PointsBet，將在九個不同的網站上提供線上博彩服務。

紐約州民選官員4 月批准行動體育博彩，隨後在夏季徵集提案；行動體育博彩可能成為紐約搖錢樹，官員預估，開放線上投注每年將帶來5億美元稅收，大部分將用於教育，另有600萬美元用於賭博成癮勸導項目、500萬美元用於青年體育項目。

推動批准的州參議員阿達博 (Joseph Addabbo, Jr.)說，紐約州可能在行動體育博彩方面超越其他州；必要基礎設施到位至關重要，以便明年1月準備就緒、迎接即將到來的超級盃行動博彩。

行動博彩運營商必須向州府支付51%收入，即便如此，基於人口規模、收入和體育項目數量，人們對於在紐約經營行動體育博彩仍高度期待。

運營商反應熱烈。Caesars Entertainment 執行長里格(Tom Reeg)說，擁有1900多萬人口的紐約將成為全美最大的行動體育博彩市場。

被選中的運營商必須將用於行動博彩的伺服器用放在四家獲許可的賭場之一，這些賭場過去是人們可進行體育博彩的唯一場所；一旦伺服器就位，便可進行投注。

官員說，處理賭博成癮是州立法者的主要關注點；紐約有計劃因應，打算將賭注金額限制在每月 2500美元，一旦超出此範圍，帳戶就被凍結。

紐約州 超級盃 新澤西

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