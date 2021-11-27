布碌崙華商促銷 吸引顧客囤貨

社區華人商家迎合「感恩星期五」，許多商品均有促銷價。(記者顏潔恩/攝影)

美國 主流商家日前推出黑色星期五促銷，也感染紐約市 華人社區小商家，布碌崙(布魯克林)不少美妝店及服飾店均有打折，比平常價格省下不少，吸引新舊顧客消費，趁此一次性回購許多商品。

位於8大道的「七彩雲美妝」店銷售自韓國、日本和德國進口的護膚品，全場商品從感恩節直到月尾能享有20%優惠，頭髮、臉部保養等大禮包有高達30元的差價；店主表示，原價18元的韓國面膜，現在100元可購買七盒，可節省26元，無論是自用還是當作伴手禮送人都合適。

店主表示，從前的促銷折扣設在15%，去年新冠疫情 衝擊，儘管感恩節後舉行優惠活動，但銷量不大；今年伴隨疫情好轉，民眾的經濟收入也較穩定，回歸的顧客變多，特別是老顧客都提前知道年底促銷價，會在這個時候一次性回購大量洗髮精、護髮素、面膜等可保存較久的用品。

另一家服飾美妝店「野玫瑰天堂」則採用黑五折扣優惠，消費群體主要為喜愛潮牌服飾的年輕人，隨著入冬購入各種樣式的秋冬裝；目前服飾享有20%優惠，店內售賣的小部分護膚品也有促銷價，例如可以100元購買十盒面膜，原價要再多個30元左右，另外還有精美小物販售，買多可能享用優惠。

業者林小姐表示，儘管很多網站也推出促銷價格，但實體店面的優勢是能省去運費，對於社區裡的民眾來說更划算。

金銀飾品也是民眾購買送禮的熱門商品，售賣金銀飾品的「金鷹」店主表示，店內以手鍊和腳鍊為主的銀飾可享三折優惠，價格從50元至120元間不等，也有買一送一的特定過季首飾。

另一方面，外賣平台的普及也使商家看準商機，通過與當地食品店家合作，推出「感恩星期五」為期兩天的限量優惠折扣，只要通過平台下單便能享用各式優惠；以「熊貓外賣」為例，促銷方式分別有「低至六折」、「自取四折」、以及「低至一元」，消費者可依據最利於自身的情況挑選，十分划算。