「老人科」診療耆老更專業 且提供上門體檢

布碌崙華人健康協會11日在班森賀會所舉行健康講座，邀請鄭丹(中)介紹老人科。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會日前在班森賀會所舉行健康講座，邀請從醫經驗豐富的鄭丹醫生，帶民眾深入認識「老人科」；她表示老人科醫生也是家庭醫生的一類，70歲以上的高齡人士，身體通常在同一時間出現多種病痛、服用多種藥物，老人科醫生更能考量其身體的綜合情況進行診斷。

鄭丹是美國醫學專業委員會認證的內科及老人科專科醫生，她說，就像幼童生病要看兒科，老人家其實也要到老人科專科看病，更能對症下藥；這門醫科多數診斷年紀偏大、或罹患多種疾病的患者，通常指70歲以上的耆老。

鄭丹表示，人體在40歲和80歲結構上會產生變化，治療和用藥的方式也不一樣，很多年長的人在同一時間可能服用四、五種藥物，老人科醫生通常會考慮到各種藥物之間的影響，提供更好的醫學建議；對於30至60歲民眾，若身體各方面情況不錯，可選擇看家庭或內科醫生，另外老人科醫生也可作為家庭醫生，但在治療年長患者方面一定要接受過足夠的額外培訓。

鄭丹說，大多數的保險公司都會承擔老人科的醫療費用，擁有聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )、聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)的人不會額外付費；此外很多老人科醫生也提供上門做體檢的服務，例如血檢、超聲波、照X光等，不方便出門的患者可選擇這種方式在家裡完成，醫生之後將再轉交檢查報告。

華康會會長陳麗娜表示，很多居住在紐約市 的長者，往往孩子長期在外州工作，身體出現狀況時找不到人陪伴他們就醫；而大多醫療機構的老人科都會提供上門看診的服務，這對傾向在家治病的長者來說是好事，應把握機會了解在紐約華社的老人科項目。