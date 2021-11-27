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家有失智患者 節日布置避免大變動

記者顏嘉瑩／紐約報導
張嘉珍表示，節日季照顧失智患者要更加注意，而照顧者同時也要關心自己的身心狀態。(截自視訊會議)
張嘉珍表示，節日季照顧失智患者要更加注意，而照顧者同時也要關心自己的身心狀態。(截自視訊會議)

年底節日季家家戶戶都在準備忙著過節，不過在此期間如何照顧失智症患者，同時兼顧照顧者的需求相當重要；專家表示，在節日季妝點失智症患者家裡時，應避免重新布置熟悉的房間，維持空間的平靜，照顧者則是要注意自己的狀況和心理壓力，並適時排解。

11月是全國阿茲海默症倡導月，為了提高華裔民眾對阿茲海默症的認識，給深受阿茲海默症及失智症影響的個人和家庭傾注更多的關愛和支持，阿茲海默症關愛服務(CaringKind)日前在線上舉行活動，與參與者一同慶祝感恩節。

臨床腦神經心理學專家張嘉珍表示，節日季忙，不僅有可能忽略患者需求，照顧者的身心狀態也可能無法兼顧，因此在滿足患者需要的同時，照顧者也要調整身心、適時緩解壓力。

張嘉珍說，節日季期間民眾會以各種裝飾來布置家裡，但對於失智症患者來說，平和、安靜的空間才是最重要的，民眾應該避免裝飾造成雜亂、使用閃爍燈光，或重新布置熟悉的房間，另外易碎、擬真的裝飾品也要避免；像是聖誕樹等則可以固定在牆上避免被撞倒，同時室內可播放患者喜歡的音樂、保持低音量，並盡量在熟悉的環境內慶祝。

節日期間可能會有許多訪客，張嘉珍建議，家屬應該減少訪客，並安排親友在不同日期來訪，同時告知訪客患者近況並做好準備，訪客到訪時也要保持患者日常習慣的活動等。

對於照顧者的身心調劑，張嘉珍則表示，有些照顧者抱有錯誤觀念，像是除了自己，沒有其他人可以照顧患者，經濟狀況不允許休閒，自我照顧是自私的等觀念，最後導致自己壓力太大，反而容易出現易怒、抑鬱、失眠、注意力不集中，甚至罹患心理疾病。

張嘉珍說，照顧者可以到公園、郊外等地方散心，或是做冥想、呼吸練習、漸進式肌肉放鬆等不需花錢的活動，來放下心中的壓力，確保自己的身心健康，成為更好的照顧者。

失智 阿茲海默症 失眠

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