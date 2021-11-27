布碌崙植物園「光景」燈展 絢麗奪目節日添彩

好評如潮的「光景」燈展，今年登陸布碌崙植物園。(取自BBG官網)

紐約市 年底充滿假日氛圍的冬季燈展包羅萬象，布碌崙 (布魯克林)植物園 (Brooklyn Botanical Garden，BBG)今年也在園內帶來一場別開生面的夜景盛宴；這項名為「光景」(Lightscape)的燈展即日起展至明年1月，有超過18件不同的光藝術作品，由榮獲獎項的國際和當地藝術家打造而成，絢麗奪目。

儘管紐約市各區已推出不少冬季限定燈展，但「光景」燈展毫無不遜色，享有世界盛譽，2014年在倫敦皇家植物園首次推出，好評如潮，隨後在英國其他地區和美國芝加哥的場次經常門票售罄；今年「光景」同一時間在洛杉磯、芝加哥、休斯頓、英國等地也有展出，但是首次與索尼音樂(SONY)合作入駐布魯克林植物園，是在美東地區第一次也是唯一的個展，令紐約客期待萬分。

燈展的亮點包括，旅客可在園內參觀到大教堂一哩長的光影隧道、百合池塘露台邊上被打造成的燈火花園、覆蓋在櫻桃廣場的動畫燈光裝置等；所有的光藝術作品都在戶外，藝術家巧妙利用花園的樹木、雕像和建築等進行光設計，18件由國際和當地藝術家完成的作品與民眾見面。

主辦方提醒，燈展的裝飾全程都在戶外，民眾一定要做好保暖工作，另外周邊也將有攤販售賣熱飲和小吃；若遇到極端氣候，不得已取消當天的活動，購票者可通過電郵重新預約時間。

「光景」燈展從即日起至2022年1月9日(周日)，在布碌崙植物園展出，燈展的入口是布碌崙Washington大道990號；民眾需憑票入場，成人票34元、三至12歲孩童票為18元，持有會員者享有折扣，可瀏覽bbg.org/lightscape查詢更多詳情，需提前購票。