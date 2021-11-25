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MTA斥資6000萬 買60輛電力公車

記者金春香／紐約報導
MTA斥資6000萬元購置60輛電公車，希望在2040年前全面淘汰消耗大量化石燃料的公車。（市交通局提供）
MTA斥資6000萬元購置60輛電公車，希望在2040年前全面淘汰消耗大量化石燃料的公車。（市交通局提供）

大都會運輸署(MTA)日前宣布斥資6000多萬元購買60輛電力公車，致力於在2040年前全面淘汰目前燃料營運的公車，一旦完成MTA將成為北美擁有最多電力公車的部門。

MTA日前宣布，董事會已經批准斥資6400萬元購買60輛全部電力發動的公車，以進一步保證在2040年前全面淘汰消耗大量化石燃料的公車。

MTA2018年啟動電力公車計畫，首階段購入五輛電力支持的公車，在曼哈頓中城的M42公車路線上試營，之後又購入十輛；新購入的60輛能將MTA的電力公車總數增至75輛，且MTA計畫在2020至2024財年計畫中再大批量購入475輛電力公車。

市捷運局(New York City Transit)代理局長西普里亞諾(Craig Cipriano)表示，這60輛電力公車是最初型號基礎上的第二、第三代升級版本，等到新財年項目結束時，紐約所擁有的電力公車數量將是北美最多。

這60輛電力公車每輛價格為100萬元，長40呎，MTA會為市捷運局員工提供相關技術指導和培訓，保證員工盡快上手駕駛；電動公車會徹夜充電，充滿電每天最多可以開120哩。

今年早些時候MTA只準備購置45輛電力公車，但之後由於與紐約電力局(NYPA)達成3900萬元的協議，決定增加購入數量。

目前電力公車在美國運輸系統仍處於初始階段，MTA走在隊伍前沿；此次購置的60輛中的五輛電公車將率先於明年9月抵達紐約，適用沒有問題後，其餘的55輛也將陸續抵達。

總統拜登上周簽署的基建法案中50億元提供給美國各大運輸部門購置零排放和低排放公車，西普里亞諾表示他會努力將紐約獲得的基建基金用來購置更多電動公車。

MTA 紐約 美國

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