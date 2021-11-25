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通勤客憂治安 市警總局長：這是現實

記者張晨／紐約報導
市警總局局長希爾談捷運系統治安。(記者張晨/攝影)
市警總局局長希爾談捷運系統治安。(記者張晨/攝影)

市警總局局長希爾(Dermot Shea)日前回應近日多起發生在捷運系統中的重攻擊及致人死亡案，他承認通勤客對治安感到不安，而這種「不安就是現實」；對於感恩節大遊行及瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)被判無罪案可能引發示威，希爾表示均在控制範圍內。

鑑於最近地鐵系統發生的持械攻擊案件，希爾說，「我們正在努力」確保人們的安全，儘管市警繼續在捷運治安加強警力輸出，但還是有一些人在地鐵裡感到不安全。「這種感覺就是現實。」希爾說，客流量正在回升，但當有人感到不安全時，「我們還有更多的工作要做。」

根據市警數據，10月在地鐵系統共發生161起重罪案件，相比9月與去年同期，該數字分別為184起和154起。

但希爾表示，犯罪數據不能說明一切，「人們的感受才是真實的」；今年夏天開始，MTA完成了各地鐵站安裝監控攝像頭的工程，市警也向捷運系統投入了大量警力。

當被問及威斯康辛州一輛越野車撞向節日遊行隊伍造成嚴重傷亡，紐約是否會有相應安保調整時，希爾說，目前梅西感恩節大遊行沒有任何可信威脅，但市警一直在進行實時監控。

「我們會做好準備的。」他說，鼓勵人們出來和紐約一起慶祝，「記得穿暖和點，對警察說聲謝謝。」

對於少年瑞登豪斯被判無罪而引發的示威，希爾表示，其中許多是和平的，然而一些示威者在皇后區造成了財產損失，一些人被捕。

候任市長亞當斯(Eric Adams)已明確表示，將任命一名新的警察局長；對於即將到來的職位交接，希爾表示，會成立一個過渡小組，為權力的轉移做準備；至於卸任後的打算，希爾並未透露更多細節，但暗示他將「非常忙」。

地鐵站 遊行 捷運

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