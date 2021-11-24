租霸鑽空子 華人房東抗議禁逼遷令

數十名全美屋主維權聯盟的房東在大學點哭訴，州府延期禁止逼遷令至明年1月15日，讓租霸繼續鑽空子「白住」，根本無法與家人過個好節。(記者牟蘭／攝影)

感恩節前夕，數十名全美屋主維權聯盟的房東 23日在皇后區大學點 集會，抗議州府延長禁止逼遷令至明年1月15日，讓租霸繼續鑽空子「白住」，即使房東願意支付逾萬元，也不願搬走，屋主只能自掏腰包，支付地稅與水電等費用，哭訴無法與家人過個好節。

全美屋主維權聯盟執行副主席王澤中表示，維權聯盟原本計畫在月底聯合外族裔在州長辦公室前舉行3000人左右的遊行 示威，但近期收到州府的電話，承諾幫助房東申請補助，目前也未有再度延長禁止逼遷令的計畫，聯盟決定暫緩遊行。

全美屋主維權聯盟主席黃啟旺表示，由於州府一再延長禁止逼遷令，導致紐約州的房東利益受損，讓許多租霸以此為由，拒絕繳租，有人甚至損壞房屋；他說，聯盟將繼續與州府溝通，若政府繼續罔顧房東的利益，聯盟計畫在州長辦公室前舉辦更大的遊行示威活動。

華人屋主楊海倫(Helen Yang，姓名皆音譯)表示，她曾當住家保母、衣廠女工以及在餐廳打工，積攢30多年，才在法拉盛41大道交大學點大道附近購買一處商業店鋪，計畫以此養老；她說，租客以生意不好為由，拒絕繳租七個月，讓她損失超過7萬元，期間她還要自付地稅與房屋貸款。

楊海倫哭著表示，她曾通過律師向法院申請驅逐令，但法官告知她，州府已通過禁止逼遷令，無法接受她的訴求；她說，曾一度無法支付房屋貸款，只能向銀行申請延期，又支付1萬多元的手續費，根本無心過節。

在貝賽置屋的張湯姆(Tom Zhang)表示，他將房產出租給一家四口，去年疫情爆發後，房客開始拒絕繳租；他說，政府宣布為困難房客提供經濟支援後，他的房客隨即遞交申請書，正因如此，四名有工作能力的房客都賦閒在家，不願外出找工作。

商業樓宇的房東代表金艾莉(Alice Jin)表示，由於禁止逼遷令，不少商戶即使盈利，也不願向房東繳租；她說，一些房東甚至同意支付逾萬元，要求租戶搬離，但對方仍拒絕搬走，她呼籲州府取消逼遷令，法院也審理速度，保護小房東的權益。