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非營利藝術組織「Murals for Good」反亞裔仇恨 UA3再繪壁畫

記者張晨／紐約報導
聯合亞美聯盟位於格蘭街永久會址外的壁畫「我們一起會更好」揭幕。(記者張晨/攝影)
聯合亞美聯盟位於格蘭街永久會址外的壁畫「我們一起會更好」揭幕。(記者張晨/攝影)

由華裔藝術家蕭美潔創辦的非營利組織「Murals for Good」，與市議員陳倩雯辦公室合作，日前揭幕「聯合亞美聯盟」(UA3)位於曼哈頓華埠格蘭街(Grand St.)384號永久會址外的壁畫—「我們一起會更好」(We are better together)。

影音來源：記者張晨

「Murals for Good」聯合了多族裔藝術家，從藝術作品著手宣導，多方位使人們接觸跨文化領域，消除偏見。蕭美潔表示，在疫情期間，她看到基於種族和性別的仇恨犯罪增加，這促使她萌生了創建非營利公共藝術項目的想法。

「參與項目的所有人都虔誠相信紐約包容的力量。」她說，不僅僅囊括了亞裔藝術家，還有來自布碌崙(布魯克林)東紐約以及曼哈頓哈林區的志願者們，來自這些地區的人也常常被以有色眼鏡看待，甚至成為了亞裔社區的對立面。

「我們一起會更好」壁畫就是由一群來自東紐約的年輕藝術家設計、「Murals for Good」指導的結晶；這些年輕人也是Murals for Good旗下教育項目的一部分，旨在激勵參與者成為「團結大使」；他們不僅繪製壁畫，更會前往各個社區，分發食物和防疫物資，幫助彌合社會、文化和平等差距。

蕭美潔相信，雙向消除偏見才是填補跨文化鴻溝的好辦法，一味的宣導反而會誇大事實的存在感，起到相反的作用。

聯合亞美聯盟也表示，通過壁畫、圖像和口號「我們在一起會更好」，希望引起人們對青年賦權過程的關注，同時也再一次強調不同社區團結的重要性。

這是「Murals for Good」在曼哈頓華埠的第二個壁畫項目，首個壁畫是位於喜士打街44號前的「停止歧視亞洲人」。

蕭美潔表示，從自己創建「Murals for Good」之初，聯合亞美聯盟就為自己提供了大力支持，並持續在疫情期間幫助社區擴大食儲，配送到需求的家庭，「這個壁畫是表達對他們的感謝。」

紐約 曼哈頓 華埠

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