琵琶大師合作CMS 同奏中國樂

中國室內樂訂於本周日在林肯中心登場。(中國對外文化集團有限公司提供)

「遠近之間」中國 室內樂，由琵琶大師吳蠻和林肯中心室內樂協會(CMS)等多位國際頂尖藝術家，展現當代中國作曲家的室內樂作品，訂於11月28日(周日)下午5時在林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳(Alice Tully Hall)舉行，在感恩節周末給觀眾帶來的一場獨特的中國風音樂會。

「中華風韻」是中國對外文化集團公司打造的藝文活動，這次與CMS合作，特邀來自美中兩國的優秀藝術家組成強大陣容；愛麗絲·杜莉音樂廳是專為室內樂而設計的頂尖音樂場館，將帶給觀眾一個充滿獨特音樂體驗的夜晚。

「遠近之間」由CMS聯合藝術總監吳菡親自操刀編排，通過室內樂藝術形式呈現當代中國音樂之聲；當天演出的八位音樂家兼具卓越個人能力以及豐富的演出經歷，會讓聽眾享受頂級水準的室內樂盛宴。

琵琶大師吳蠻是跨文化交流的標誌性人物，曾五次獲得格萊美獎「最佳演奏」和「最佳世界音樂專輯」提名 ，通過多年努力讓中國傳統樂器琵琶成功走向國際。2013年她被「美國音樂年鑒」評為「年度演奏家」，成為該獎項設立以來第一位獲此榮譽的傳統器樂演奏家。

鋼琴家吉爾·馮薩特(Gilles Vonsattel)是瑙姆堡和日內瓦國際鋼琴比賽雙料冠軍，曾與多個知名樂團合作演出，並曾首演大量當代音樂作品。

小提琴家陳思蕾(Stella Chen)因奪得2019年伊莉莎白女王國際小提琴比賽冠軍而獲全球關注。

克裡斯汀·李(Kristin Lee)是紐約大都會樂團的首席小提琴，曾與多國交響樂團合作演出。

中提琴家保羅·紐鮑爾(Paul Neubauer)被「紐約時報 」評價為「大師級別的音樂家」，兩度獲得格萊美獎提名。

大提琴家何思昊2020年作為「鮑爾斯項目」成員加入CMS，曾奪得加斯帕爾·卡薩多國際大提琴比賽第一名。

長笛演奏家塔拉·海倫·奧康納(Tara Helen O'Connor)曾兩度獲格萊美獎提名。

大衛·席夫林(David Shifrin)是國際泰鬥級的單簧管演奏家，曾擔任林肯中心室內樂協會藝術總監。

28日下午5時，「遠近之間」音樂會將繼續延展音樂版圖，探索當代中國室內樂；音樂會體現東西方文化的比較和融合，為海外華人帶去溫暖鄉音的同時，也向美國觀眾展示全球化的當代中華藝術之美。

演出票價25元起，詳見官網：ANovemberofMusic.com。