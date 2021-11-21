皇后區藝術資助計畫上線 總補助金10萬元

法拉盛文藝中心舉辦首場皇后區藝術資助計劃中文補助說明會。（主辦方提供）

法拉盛 市政廳文藝中心日前舉辦「皇后區 藝術資助計畫」首場中文說明會，該項共計10萬元的資助致力於支持皇后區藝術家及相關組織進行創作，幫助社區發展和文藝活動普及；以個人名義申請的藝術家在獲選後，能得到2500元的補助，以機構申請的單位，將可得到1000元到5000元不等的資助，申請截止日期為12月22日。

皇后區藝術資助計畫已經運營數年，今年是第一次法拉盛文藝中心受紐約州藝術基金會(New York State Council on the Arts)委託，管理這項藝術基金，並提供兩種補助類型，其一是針對皇后區機構的社區發展藝術補助，其二是針對居住在皇后區藝術家的創作補助。在線申請地址為：https://flushingtownhall.submittable.com/submit。

為幫助華人 藝術家更好地填寫英文申請表，可以從12月7日起預約12月14日舉辦的「一對一補助企劃寫作建議」培訓，活動會以中文舉行，報名網址為：https://flushingtownhall.org/arts-grants-info-sessions。

法拉盛文藝中心中華文化委員會主席楊旻雯表示，「中華文化委員會扮演著法拉盛文藝中心與華人社區的橋樑角色，這次我們極力向文藝中心爭取資助計畫的實體中文補助說明會，就是希望更多社區裡的藝術家能夠得到更多的支持。」

當晚補助說明會由楊旻雯主持，文藝中心華人社區發展主任鄧雅云主講，藝術家服務部主任Dan Bamba回答問題，吸引多名藝術家到場參與。