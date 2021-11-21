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連線紐約 旅遊推介會展黃山之美

記者張晨／紐約報導
黃山文化旅遊雲推介會，分黃山和紐約兩個會場同時啟動。(主辦方提供)
黃山文化旅遊雲推介會，分黃山和紐約兩個會場同時啟動。(主辦方提供)

為加強中美地方交流合作，以人文交流為紐帶，「創意黃山，美在徽州」中國黃山(紐約)文化旅遊雲推介會19日晚通過視頻會議的形式，分黃山和紐約兩個會場同時啟動；主辦方表示，近兩年因疫情無法像往年一樣在紐約面對面舉行，但仍在線上希望進一步提升黃山的全球知名度和美譽度，加快建設生態型國際化世界級休閒度假旅遊目的地城市。

中國駐紐約總領事館總領事黃屏表示，黃山是中國最著名的風景區之一，也是中國古典風景的典範，經常出現在中國山水畫中；旅遊可以將不同文化背景的人們聚集在一起，促進相互理解和尊重，希望推介活動助力中美兩國旅遊業早日恢復正常，歡迎全世界在疫情過後到黃山和中國旅遊。

黃山市委書記凌雲指出，黃山地處北緯30度線，像一枚美麗的紅楓葉鑲嵌在中國最開放的長三角；黃山是中國的名片，也是世界的瑰寶，更得到了不少國際友人的讚譽，在國際交流中成為中國對外開放的生動縮影；希望藉此云推介契機，助力中美之間、黃山與紐約之間經貿往來與人文交流。

紐約州長辦公室新任亞太裔事務主任范小江、市長辦公室代表納瑞恩(Rohan Narine)出席紐約會場，並代表州長霍楚和市長白思豪賀信。

市議員顧雅明作為推介會常客也受邀參加，他表示，希望疫情早日得到控制，紐約和安徽會互相迎來更多觀光客，可促進商業與服務業的發展，隨著今後遊客的增加，也將惠及皇后區法拉盛及曼哈頓華埠的華人小商家。

本次活動由安徽省人民政府外事辦公室、黃山市人民政府、中國駐紐約總領事館、黃山風景區管理委員會指導，黃山旅遊發展股份有限公司主辦，中國駐紐約旅遊辦事處、黃山市人民政府外事辦公室、黃山市文化和旅遊局、美中友好協會協辦。

中國 紐約州 疫情

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