黑色星期五折扣多 搶好康準備好了沒？

今年的黑色星期五，各大商場有望重新迎來人潮。(路透)

感恩節將近，一年一度的「黑色星期五」(26日)也即將到來，許多民眾摩拳擦掌、列好清單，就等這一天，而為了吸引顧客，許多商家早早就推出好康優惠，讓民眾可以趁此機會，買到超高優惠價格的商品。今年疫情持續，各大品牌商家主打遊戲、電視、智慧型手機 系列商品，另外近幾年相當火紅的小家電，像是空氣炸鍋、壓力鍋等，也都有不少好康優惠，民眾不妨及早做功課，選定商品，才能搶到心頭好。

民眾可趁黑五優惠期間，購買近年來相當流行的VR。(取自商品網站)

今年的黑色星期五，各大商場有望重新迎來人潮；圖為紐約民眾前年在黑色星期五搶購。(歐新社)

沃爾瑪 新智慧手機

沃爾瑪針對多款最新智慧型手機，推出最多750元的等價優惠。(取自商品網站)

大型零售商沃爾瑪(Walmart)今年以各家知名品牌最新款智慧型手機為主推，像是蘋果iPhone 13或是三星(Samsung)的摺疊手機Galaxy Z Flip3 5G，都有最高750元的優惠。要獲得這些優惠，民眾需要購買手機，並在店內或線上開通At&T或Verizon的號碼，就可以獲得350元至500元價值不等的沃爾瑪電子禮品卡，若民眾拿舊手機舊機換新機，還可以另外獲得最高250元的沃爾瑪電子禮品卡。

沃爾瑪針對多款最新智慧型手機，推出最多750元的等價優惠。(取自商品網站)

目標百貨 遊戲周邊

目標百貨(Target)今年則是以遊戲周邊商品為主，像是近年來很流行的虛擬實境(VR)體驗，目標百貨也推出購買Oculus Quest 2的VR頭套和控制器組，可獲得50元禮品卡的優惠；Xbox、任天堂Switch和PlayStation的遊戲光碟，則從原價50至60元，推出優惠售價10元至40元不等。

目標百貨多樣玩具半價。(取自商品網站)

在感恩節過後緊接著就是聖誕節，目標百貨有像是玩偶、機器人、汽車、芭比娃娃和桌遊等各式玩具半價的優惠，家長不妨趁黑五特價時，先將孩子的聖誕禮物買起來。

百思買 電視和螢幕

百思買的蘋果iMac便宜500元。(取自商品網站)

百思買(Best Buy)今年的主打優惠為電視和螢幕，折扣從100元到400元不等，可選擇的尺寸、廠牌相較於其他大型賣場更多，像是宏碁(Acer)Nitro xv271 zbmiiprx 27吋全高清電競顯示器，在網路上擁有五星滿分好評的評價，此次黑五就有100元的優惠；另外像三星Class 7系列的75吋電視，有250元優惠；索尼(Sony)的OLED 4K 55吋電視，則有400元的優惠再加上三個月免費的Apple TV+。蘋果 21.5吋 iMac價格，還從1499元直接便宜500元，再送六個月免費Apple Music和其他好康。

柯爾 現金券再折扣

以各式小家電為黑五主打的柯爾公司(Kohl's)，除了商品本身的優惠外，也推出購買指定商品，送店內的現金折抵券，等於折上加折，換算下來非常划算。像是Ninja的六合一室內烤肉爐與氣炸鍋機型，售價直接折130元，再加上45元的折抵券，等於原價330元的機器只需半價就可買到。還有像美國家家必備的快鍋Instant Pot、各式空氣炸鍋、壓力鍋等，還有許多折扣。

梅西 化妝品及服飾

梅西百貨的衣服、化妝品、香水、保養品等，至少半價。(取自商品網站)

梅西百貨(Macy's)則是購買化妝品、保養品、服裝和飾品的最佳選擇，冬天必備的女性及男性大衣、外套，下殺三、四折，Urban Decay家最紅的Naked系列眼影盤，則是半價，另外Kiehl's、Smashbox、倩碧(Clinique)和Marc Jacobs的彩妝、保養品和香水，也都有半價優惠。

今年的黑色星期五，各大商場有望重新迎來人潮。(美聯社)

雖然疫苗普及，但疫情持續的當下，部分店家為了避免像往年民眾衝進人山人海的店裡搶購商品，也同時間開放讓民眾可以在上網搶便宜，最快可在兩小時後再到店裡提貨，就能省去在寒風中大排長龍的痛苦，像是柯爾公司、好市多(Costco)等商家，都有相關線上購物服務，建議想在黑五搶便宜的民眾，可以上網搜尋參考，及早做好準備。