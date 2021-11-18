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紐約長老會醫護集會 不滿人力短缺

編譯孫梁／綜合17日電
上百名護士17日集會呼籲院方重視護士短缺問題。（歐新社）
上百名護士17日集會呼籲院方重視護士短缺問題。（歐新社）

逾100名護士17日上午在紐約長老會醫院外集會，呼籲院方重視護士短缺問題；他們表示，目前的護士短缺嚴重，導致他們的工作時間延長，無力承擔照顧病患的沉重負荷。

兒科急診室的護士摩根( Aretha Morgan)說，「我們在護校都宣過誓，會履行對病患的責任，為他們做正確的事，但由於人手短缺，我們現在無法做正確的事。」

護士們表示，工作壓力增大使他們精疲力竭，部分護士已經離開崗位；一名護士說，「護士接受過照看病患的專業培訓，我們不能承受他們離開護士隊伍，改行到其他行業。」

紐約州健保系統員工法還有六周將生效實施，護士們承認，該法將有助於增加健保系統員工的透明度，但仍無法要求醫院聘用更多他們希望聘用的護士

紐約州護士協會執行主任凱恩(Pat Kane)說，該協會將成立一個委員會，與護士的聘用單位逐個商談，以制定出護士的任用計畫；但根據健保系統員工法制定的任用計畫，在2023年前將無法實施。

過去四周，其他醫院的護士也曾先後舉行集會，要求重視護士短缺的問題。

紐約長老會醫院17日發表聲明說，由於疫情，醫院正經歷前所未有的艱難處境，院方希望招聘更多合格和有愛心的護士。

聲明說，「病患與社區的安全與福祉永遠是醫院的優先考慮，我們重視敬業的護士隊伍，珍視他們的奉獻，醫院的傑出服務得到社會的承認，也都體現了護士的貢獻。護士短缺是全國性的問題，我們將繼續吸納有經驗和有愛心的護士加入醫院的團隊。」

紐約州 健保 工作

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