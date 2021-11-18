補強針副作用大？華醫：與之前疫苗差不多

8大道宜康診所目前已為多名華人接種補強針，大多人反饋副作用沒有第一、二劑來得強烈。(記者顏潔恩/攝影)

為防冬季疫情 反覆，紐約市府日前宣布所有成年市民即日起均有資格接種新冠疫苗 補強針，近期到布碌崙(布魯克林)華社診所接種的人數有所增加；但8大道 華裔醫生也表示，大多華人還是對補強針的副作用有疑慮，他強調接種後的症狀跟之前施打疫苗後差不多，多數人的反饋也並沒有比之前來得強烈，民眾應積極接種。

此前，接種過莫德納和輝瑞疫苗的民眾，只有65歲以上或患有基礎病者才有資格接種補強針，所有接種嬌生疫苗的成年人也可接種補強針，本次則擴大至所有成年人；積極推動打疫苗的8大道宜康診所負責人葉宏醫生透露，日前政府已配送補強針到診所，三種疫苗類型均有，為成年人和五至11歲的小孩接種。

全美疫情數字有所抬頭，州府日前也表示州內部分地區新冠確診人數正在上升，而感染病毒住院者中高達85%的人是未接種疫苗者；葉宏呼籲民眾對疫苗信息的掌握要全面，不要通過未受到認證的渠道獲得不實的消息，容易產生誤解，影響正確的判斷。

他說自市府宣布法令以來，一批華人踴躍到診所接種補強針，但也有仍對疫苗感到疑慮的群眾，特別是害怕補強針的副作用會來得更強；他澄清，施打補強針後的反應跟之前的不會有太大差別，根據目前不少已接種民眾的反饋，他們認為反應還沒剛打第一、第二劑時來得明顯。

另外也有民眾認為只要身體有抗體，就無需打疫苗，對此他說不需介意之前施打的是哪種疫苗，符合條件者打補強針，是對健康的額外保障；而擔憂疫情升溫，五至11歲孩童也該盡早接種，他說研究顯示兒童接種疫苗引發風險的機率小，至今沒有出過事故，家長毋須過度擔憂。

有關診所只要有兩人以上預約就會接種，確保不造成疫苗的浪費，因此民眾普遍在前往社區診所打針前最好先提前撥電預約，讓醫療人員大致上了解一天內有多少人會過來接種。