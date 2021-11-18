補強針副作用大？華醫：與之前疫苗差不多
為防冬季疫情反覆，紐約市府日前宣布所有成年市民即日起均有資格接種新冠疫苗補強針，近期到布碌崙(布魯克林)華社診所接種的人數有所增加；但8大道華裔醫生也表示，大多華人還是對補強針的副作用有疑慮，他強調接種後的症狀跟之前施打疫苗後差不多，多數人的反饋也並沒有比之前來得強烈，民眾應積極接種。
此前，接種過莫德納和輝瑞疫苗的民眾，只有65歲以上或患有基礎病者才有資格接種補強針，所有接種嬌生疫苗的成年人也可接種補強針，本次則擴大至所有成年人；積極推動打疫苗的8大道宜康診所負責人葉宏醫生透露，日前政府已配送補強針到診所，三種疫苗類型均有，為成年人和五至11歲的小孩接種。
全美疫情數字有所抬頭，州府日前也表示州內部分地區新冠確診人數正在上升，而感染病毒住院者中高達85%的人是未接種疫苗者；葉宏呼籲民眾對疫苗信息的掌握要全面，不要通過未受到認證的渠道獲得不實的消息，容易產生誤解，影響正確的判斷。
他說自市府宣布法令以來，一批華人踴躍到診所接種補強針，但也有仍對疫苗感到疑慮的群眾，特別是害怕補強針的副作用會來得更強；他澄清，施打補強針後的反應跟之前的不會有太大差別，根據目前不少已接種民眾的反饋，他們認為反應還沒剛打第一、第二劑時來得明顯。
另外也有民眾認為只要身體有抗體，就無需打疫苗，對此他說不需介意之前施打的是哪種疫苗，符合條件者打補強針，是對健康的額外保障；而擔憂疫情升溫，五至11歲孩童也該盡早接種，他說研究顯示兒童接種疫苗引發風險的機率小，至今沒有出過事故，家長毋須過度擔憂。
有關診所只要有兩人以上預約就會接種，確保不造成疫苗的浪費，因此民眾普遍在前往社區診所打針前最好先提前撥電預約，讓醫療人員大致上了解一天內有多少人會過來接種。
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