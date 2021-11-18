320幅作品競逐 兒童中秋繪畫賽成績揭曉

少年組一等獎陳惠霖的繪畫作品。(人力中心提供)

由紐約人力中心中文學校舉辦的第八屆「兒童中秋繪畫比賽」經過幾個月作品徵集以及評選，於近日揭曉獲獎名單；今年的比賽仍然採取網上徵件的形式，共收到來自紐約市 五個區、長島地區及其他各州，遠至台灣和香港的參賽作品320幅，通過畫筆敘說他們自己的故事。

校長石蔚靜表示，繪畫比賽已連續舉辦八年，參賽人數逐年增加，比賽目的著重在讓孩子探索藝術，在繪畫過程中「更深入地認識自己」；該比賽原本只面向美東各州徵件，今年則收到來自美國 其他各州，甚至遠在海外的孩子，也提交畫作參賽並且獲獎。

幼兒組一等獎陳博德的繪畫作品。(人力中心提供)

在320幅作品中，幼兒組有87幅、兒童組有46幅，少年組則收到了87幅。孩子們的繪畫作品圍繞著「歡樂的中秋節」、「我眼中的中國 城」和「疫情下的生活和希望」三個主題，每一幅畫作都是孩子努力的結晶。

兒童組一等獎張裕德的繪畫作品。(人力中心提供)

評委王玉環、鄧雅云和Jason Eisner表示，此次比賽提供一個平台，給在美國出生長大的孩子學習中華文化，瞭解中秋節的意義，探索眼中的中國城和在雙文化交集下成長的體驗；從他們的畫作中，可以窺探到他們純真無邪的內心世界、對家庭和睦的憧憬、對美好未來的渴望，以及對新常規生活的思考。

此次參賽年齡橫跨四歲至16歲；陳博德獲得幼兒組一等獎，張裕德獲得兒童組一等獎，陳惠霖獲得少年組一等獎。