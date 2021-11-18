有3個驚喜 法拉盛聖誕樹點燈儀式23日登場

「2021節慶樹亮燈之夜」將於23日晚上7時舉行。（記者張心／攝影）

法拉盛 發展中心主辦「2021節慶樹亮燈之夜」(2021 Holiday Tree Lighting Ceremony)活動將於23日晚上7時舉行，負責人傅鶴鳴表示，這是第21年舉辦點亮聖誕樹活動，主題為愛與希望(Love&Hope)，旨在為疫情後逐步恢復的紐約市 點亮一盞明燈，鼓勵大家積極振作走向新一年的光明。

「從2001年九一一恐怖襲擊後，法拉盛節慶樹亮燈之夜延續至今，但與往年不同的是，此次法拉盛發展中心為到場的民眾準備三個驚喜，但具體是什麼我要留點懸念。」傅鶴鳴說，點燈儀式也邀請吳蘇雄老師進行魔術表演，劉芳老師帶來的兒童合唱團節目，和皇后區法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)的JROTC學生鼓隊表演，並為大家發放200份免費飲品，可邊品嘗邊觀賞點燈節目。

此次的節慶樹有30呎高，配圖為火雞和鞭炮，象徵著中西節假日文化的融合，希望為當地僑胞營造溫暖的歸屬氛圍，「傅鶴鳴堅持了21年，這已經是里程碑式的活動，在華人 社區絕無僅有。」現場助陣的華裔導演胡安表示，自己贊助節慶樹亮燈是認可該活動的意義和價值，「它凝聚著這裡華人的向心力。」

本次活動由富頓集團(F&T)、城市健保(MetroPlus Health)、五彩繽紛電影(Confetti 1000)、台北酒莊、華祺投資、余純真會計師事務所、紐約第一銀行、美加補習學校等贊助。