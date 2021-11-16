以包容為目標 中央公園滑冰場重生

沃爾曼溜冰場在換了新的經營者後重新開放，以包容為目標，還新增許多設施。(取自中央公園臉書)

過去由川普 集團(Trump Organization)營運的曼哈頓 中央公園地標的沃爾曼滑冰場(Wollman Ice Rink)，在市府終止與該集團的合約後，與新的合作夥伴簽約，已於日前重新對公眾開放，目標為打造一個充滿包容性的場所，除了過去的設施外，也新增了新會所(club house)和餐廳，在節日季帶給民眾新體驗。

沃爾曼滑冰場自1949年對外開放以來，即為紐約市 知名的滑冰場所之一，四周由公園的樹木圍繞，溜冰民眾可以享受在森林裡溜冰的感受，同時又能抬頭看到天空，而在樹木後還有曼哈頓的天際線，受到市民及觀光客的喜愛。

市府在1986年與川普集團簽約，由該集團負責營運至今，但在今年1月6日國會大廈暴動後，促使紐約市府採取行動，終止與該集團的合約；目前市府與川普集團仍有四份合約，其中三份在明年春天到期，而市府也將取消與該集團在布朗士高爾夫球俱樂部的合約。

該滑冰場於14日在新的經營者下重新開放，目前由沃爾曼公園夥伴(Wollman Park Partners)經營，提供打折門票的計畫，讓那些低收入戶也能夠以優惠的價格，享受溜冰的樂趣。

除了滑冰場，新經營者還增加設施，包括一個俱樂部會所、來自五個行政區藝術家繪製的壁畫，以及在哈林區(Harlem)相當火紅的餐廳「Melba's」提供的食物。

滑冰場副總裁兼總經理湯姆琳(Stefanie Tomlin)表示，該公司專注在將沃爾曼滑冰場打造成一個充滿包容性的場所，讓來溜冰的人們感到開心、好奇，並被接受，「這是一種新的精神。」

在今年重新開幕的儀式上，市長白思豪(Bill de Blasio)則表示，滑冰場的振興與在疫情間恢復的紐約市息息相關，「看到滑冰場在新的經營者下重新開放，我希望民眾可以看到重生，看到這座城市的偉大，以及每一天都充滿著無限的可能性。」