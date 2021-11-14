曼哈頓賓州車站導覽 帶鐵道迷親近歷史與建築之美

耗資16億元、今年剛剛投入使用的曼哈頓中城賓州車站莫尼漢車大廳。（美聯社）

國際華人交通運輸協會美國東北分會與大都會運輸署(MTA)合作，於13日在耗資16億元、今年剛剛投入使用的曼哈頓中城賓州 車站(Pennsylvania Station)莫尼漢車站大廳(Moynihan Train Hall)舉辦導覽講解，使鐵路、建築迷近距離了解歷史。

影音來源：記者張晨

MTA賓州車站項目經理梅素莉當日帶領十餘名華裔參與者走訪講解車站大廳，她表示，賓州車站得名於車站的建設者Pennsylvania Railroad，簡稱PRR。

國際華人交通運輸協會導覽莫尼漢車站大廳。(記者張晨／攝影)

在19世紀中期到20世紀中期的100餘年間，PRR不僅僅是美國乃至世界最大的鐵路公司，其年度預算可與美國聯邦政府比肩；無數城鎮因為鐵路而興起，甚至整個城鎮都為鐵路工作。

隨著時間推進到90年代，賓州車站的客流量超過了所有人的預期——2019年這裡每天的乘客人數超過60萬人，是當初設計預估人數的三倍。

為了緩解擁擠，改造計畫被提上日程，但是資金屢屢不能到位，設計方案再三改變，最終在2010年前後動工。

梅素莉介紹，工程將車站的地下大廳向西延伸到隔街相望的法利郵局大樓(Farley Building)地下，大樓本身和最初的車站一同建設，此前作為美國郵政 總局(USPS)的主要業務場所於2006年出售給了紐約市 府，使得車站的改造得以進行；作為歷史保護單位的利郵局大樓本身被完好保存，建築師在其中庭修建了大面積玻璃穹頂，為站廳帶來自然光。

該項目占地22萬5000平方呎，以已故民主黨聯邦參議員莫尼漢(Daniel Patrick Moynihan)命名，國際華人交通運輸協會會長鄭向元表示，賓州車站是西半球最繁忙的交通樞紐，接待乘客數量超過紐約三大機場的總和，如今面積增加，各項條件也所有改善，更加設了等同機場設施的候車室，在疫情後方便了所有紐約人的出行。