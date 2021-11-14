中華風韻「東西之間」音樂會 林肯中心美聲繞梁

中華風韻交響音樂會「東西之間」13日晚在曼哈頓林肯中心大衛寇克劇院奏響。（記者張晨／攝影）

中華風韻交響音樂會「東西之間」13日晚在曼哈頓林肯中心大衛寇克劇院奏響，在經歷了一年半漫長的「休止符」後林肯中心重啟，當晚在紐約 城市芭蕾舞團交響樂團(New York City Ballet Orchestra)攜手指揮家蔡金冬的揮棒下，再度迎來久違的「中國 風」。

當晚，音樂會以「中華風韻組曲」開場，兩段曾在林肯中心上演的中國民族舞劇的經典配樂，一時間再度將觀眾帶入到「十里紅妝」及「沙灣往事」的故事中。

隨後，大都會歌劇院全美聲樂大賽金獎得主、青年男低音歌唱家蘇冠搏演唱了1920年誕生的中國第一首藝術歌曲「大江東去」，其歌詞源於蘇軾的代表作「 念奴嬌·赤壁懷古」；同樣改編自中國古詩詞的新作「楓橋夜泊」「詠鵝·詠雪」則由兩位女高音弗萊克(Holly Flack)、凱莉(Esther Maureen Kelly)用中文獻唱，令觀眾驚喜連連。

作為本場音樂會的重頭曲目，小提琴協奏曲「梁山伯與祝英台」一經奏響即引人入勝，當晚的演出由大都會歌劇院史上首位華人首席、格萊美獎得主的小提琴家胡盛華擔綱獨奏；與之相呼應的是美國 經典樂曲「阿巴拉契亞之春」，同樣取材自民間曲調，在美國家喻戶曉。

中華風韻交響音樂會「東西之間」13日晚在曼哈頓林肯中心大衛寇克劇院奏響。（記者張晨／攝影）

二胡協奏曲「長城隨想」也重返其靈感之都紐約，由二胡演奏家陳潔冰與紐約城市芭蕾舞團交響樂團攜手奉上；據悉，作曲家劉文金1978年隨中國藝術團訪問美國，看見紐約聯合國大廈休息廳裡掛著一幅巨大的萬里長城彩色壁毯，感慨萬千，回到中國後就創作出該作品。

音樂會在「從茉莉花到圖蘭朵」的歌聲中落幕，如音樂會主題「東西之間」所承載的含義，該曲是東西方音樂融合的產物，江蘇民歌「茉莉花」邂逅普契尼的「茉莉花」碰撞出動人火花。

「中華風韻」系列演出還將於28日(周日)由林肯中心室內樂協會(Chamber Music Society of Lincoln Center)帶來室內樂專場，將在愛麗絲·杜莉音樂廳(Alice Tully Hall)舉行，屆時琵琶演奏家吳蠻和CMS多位音樂家將集中呈現當代華人作曲家的代表性作品。