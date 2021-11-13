「MOCA在路上」 擴大全美普及華裔歷史教育

MOCA啟動「MOCA在路上」計畫。（MOCA提供）

美國 華人博物館 (MOCA)11日宣布啟動「MOCA在路上」(MOCA on the Road)計畫，將走到包括康州、加州、華州等地的九座城市，收集更多展現華裔 歷史的藏品，與更多人分享、教育和學習在美華裔歷史與文化。

MOCA館藏室在去年1月遭到意外五級大火，雖然最終大部分藏品未被損壞，幸運保留下來，但這也讓博物館意識到將這些館藏推廣到更多地方、讓更多人了解學習，以及不斷蒐集更多珍貴的反應華裔在美足跡的物品。

「MOCA在路上」的首個階段，將走進位於麻州、康州、加州、華州、俄勒岡州等地的九座城市，這些地方的民眾將有機會參加MOCA團隊舉辦的公共信息交流快閃活動，這些活動的主題將圍繞華裔移民歷史、在美國歷史上遇到的歧視與偏見、華裔在美國艱苦奮鬥不斷取得成就等。

MOCA希望通過該計畫激發全美更多地方開關注華裔歷史敘述、記憶分享等，讓華裔在美國各地的聲音繼續壯大，讓更多人了解主流社會所不熟知的華裔歷史。

該計畫首場活動於12日在康州纽黑文(New Haven)舉行，更多其他城市活動相關信息可登錄https://www.mocanyc.org/collections/moca-on-the-road/查詢；目前博物館「響應：美國亞裔抵制種族主義浪潮的呼聲」(Responses: Asian American Voices Resisting the Tides of Racism)展覽仍可免費參觀，直到明年3月27日。