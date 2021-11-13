疫後首次公演 新亞室內樂協會19日籌款音樂會

新亞室內樂協會將於19日年度籌款音樂會「琥珀」。（主辦方提供）

新亞室內樂協會第六屆募款音樂會「琥珀」(Amber)將於19日晚7時半，在曼哈頓 卡夫曼音樂中心/摩金廳(Kaufman Music Center- Merkin Hall)舉辦；因應疫情 ，新亞此次改變以往年度餐會模式，改以演奏會形式登場，邀請民眾共同歡慶新亞成立11周年。

新亞自2010年創團以來致力於創造傑出音樂家合作的高水準室內樂演出平台、結合西方器樂與東方藝術文化、教育推廣，以及透過音樂活動促進各紐約 社區之間的連結與發展。

今年秋天是紐約藝文復甦的時期，因此，新亞將年度音樂會命名為「琥珀」，以此寶石的顏色和優美連結秋季的氛圍和音樂的美感，並以此展開2021到2022季度音樂會；新亞明年也將重新帶給觀眾沙龍音樂會(Salon Concerts), 音樂講堂(Between the Bars)等開放入場活動，和新亞自製(NACMS Originals)等線上音樂會。

在這次「琥珀」募款音樂會上，將由九位新亞的職業音樂家帶來專業演出，並邀請長笛家Carol Wincenc同場登台亮相；曲目包括CPE巴哈 (C.P.E. Bach)、布拉姆斯等大師的作品，作曲家陳素蓮 (Su-Lian Tan)為此次音樂會改編譜曲的「秋之琵琶琴歌」(Autumn Lute Song)。

當天的活動除了音樂演出外，也開放民眾許多方式參與協會和提供贊助；本屆年度募款音樂會門票從一張50元至套票2萬美元全套，有興趣者可買票或認購其他贊助方式參加募款活動，售票及贊助資訊可登錄www.newasiacms.org。