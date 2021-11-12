雲頂賭場不查接種證明？州長：遵守市府規定

位於紐約市的雲頂賭場不查新冠疫苗接種證明 ，但州長下令須遵守紐約市法規。(美聯社)

白思豪 市長簽署行政令，要求進入餐館和娛樂場所的人須出示接種證明，這項規定預計將繼續執行一段時間，但白思豪表示，該規定不適用於皇后區的雲頂世界賭場(Resorts World Casino)，因為該賭場的土地屬於州府；不過州長霍楚10日表態，要求雲頂賭場遵守紐約市 的防疫規定。

雲頂世界賭場是紐約市最大的娛樂場所，室內面積100萬平方呎，但賭場不檢查賭客的接種證明，因此引來質疑，市長辦公室解釋說，這是因為賭場的地盤屬於紐約州，有自己的接種核查政策。

州府發言人表示，州長認為所有紐約州居民都應該接種疫苗 ，也支持每個城市的防疫措施，已指示雲頂賭場在紐約市內遵守當地的疫苗政策；賭場方面則表示服從，並稱已制定一系列健康防疫措施，規定賭客進入室內用餐必須接種疫苗。

賭場的美食廣場貼著「出示接種證明才能訂餐」的告示，大廳也貼出「紐約市要求接種者才能進入」以及「未完全注射疫苗的顧客與員工需配戴口罩」的標識，但實際上沒人檢查和要求出示證明。

許多人認為雲頂賭場違規，並向市府投訴；自8月13日至10月31日，311舉報專線共接到全市投訴電話3005起，抱怨不檢查接種卡的餐館和娛樂場所，其中雲頂世界賭場22起。另外被投訴最多的兩個社區，是皇后區阿斯托利亞(Astoria)和曼哈頓中城。

但紐約市娛樂界認為，對此類投訴不應看得太重，阿斯托利亞社區面臨的投訴多沒有道理，該社區尚未准許顧客室內用餐，因此無需檢查接種證明。

一個投訴人說，阿斯托利亞的一家餐館窗戶貼著「無論接種與否，我們概不歧視」的標識，是無視市府規定；但餐館表示，他們沒讓任何人進室內用餐，就是因為不想檢查接種證明。

白思豪市長的發言人表示，市府檢查後發現，全市檢查接種證明的餐館和娛樂場所占到92%，是因為他們希望獲得外出就餐顧客的信任。