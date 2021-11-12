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洛克菲勒中心滑冰場重開 不查疫苗無需戴口罩

記者顏嘉瑩／紐約報導
洛克菲勒中心溜冰場於日前開放，今年放寬限制，溜冰民眾不需戴口罩，也不用疫苗證明。(記者顏嘉瑩/攝影)
洛克菲勒中心溜冰場於日前開放，今年放寬限制，溜冰民眾不需戴口罩，也不用疫苗證明。(記者顏嘉瑩/攝影)

擁有「最美滑冰場」之稱、位於曼哈頓中城的洛克菲勒中心(Rockefeller Center)滑冰場 ，已於日前重新開放，由於滑冰場位於室外，民眾將不需要提供疫苗接種證明，也不需要戴口罩，就可享受在城市中心的冰上馳騁的快感。

洛克菲勒中心的滑冰場為該處標誌地標，正對著中心的金色普羅米修斯(Prometheus)雕像，還有擁有享譽世界的聖誕樹，民眾可以在盡情在聖誕樹下溜冰，自1936年以來已經成為紐約市的節日傳統，每年都可以吸引全世界超過25萬人到訪。

去年由於受到疫情影響，該滑冰場不僅限制入場人數，更縮短每人在場內的滑冰時間；今年在疫苗普及之下，即便入場人數、滑冰時間仍受到限制，但主辦方放寬讓更多人入場，而時間也從每人50分鐘延長至一個小時。

另外，由於滑冰場位於戶外，洛克菲勒中心表示，入場民眾不需要提供疫苗證明，也不用戴口罩；不過也要求所有兩歲及以上的持票者，在進入室內要戴口罩。

洛克菲勒中心滑冰場於1936年首次開放，至今已經有83年歷史；該滑冰場並於1939年，成為曼哈頓中城節日季的永久設施。更多資訊可上洛克菲勒中心網站https://www.rockefellercenter.com/查詢。

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