威爾史密斯大曝童年黑暗史 女兒讓他哭了

影星威爾史密斯(Will Smith)近日為自己的新書回憶錄舉辦見面會。(美聯社)

好萊塢 著名影星威爾史密斯(Will Smith)近日在布碌崙 (布魯克林)為自己的新書回憶錄舉辦見面會,書中揭示了其成長過程中的「黑暗面」—與已故父親的「複雜關係」,以及他人生不同階段角色轉換帶來的重要啟示。

在威爾史密斯的回憶錄「Will」9日發表首日,與許多名人選擇曼哈頓的大型劇院不同,他則選擇了位於布碌崙弗萊布士(Flatbush)的國王劇院(Kings Theatre)作為首場見面會地點。

新書發表會當晚的國王劇院座無虛席。(取自Instagram)

現場他不但和知名非洲裔電影 導演斯派克李(Spike Lee)就該書首次道出的成長隱私進行了對談,與其在1985年一起出道的說唱組合「DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince」成員湯斯(Jeff Townes)、情境戲劇「新鮮王子妙事多」 (The Fresh Prince of Bel-Air)的多位著名演員也來到現場支持。

斯派克李(左)作為對談主持出席威爾史密斯的新書見面會。(取自Instagram)

威爾史密斯新書發布首日,紐約布碌崙是首個見面會舉辦地。(記者張晨/攝影)

9歲時恐怖陰影 曾想推父親下樓

威爾史密斯在對談中第一個便提到了自己的父親,他在書中講述了一段自己九歲時的「恐怖陰影」—曾親眼看到父親「一拳打在母親太陽穴上,她隨即癱倒在地吐血」。

「小時候我總告訴自己總有一天我會為我母親報仇,當我足夠年長、足夠強大,當我不再是一個懦夫時,我會殺了他。」他回憶,有一天他推著父親走向浴室時,不由自主的在階梯旁停了下來,突然想到「若把他推下去,或許能輕鬆撇開責任,結束從小縈繞在心頭的憤恨。」

最後我們都在搖頭中做正確決定

威爾史密斯說,「這是我的人生中曾有過的黑暗想法,而且絕不止一次。我想許多人也曾有過,但這都沒關係,因為最後我們都在搖頭中做出了正確的決定。」

威爾史密斯回憶錄「Will」已在Barnes & Noble書店上架。(記者曹健/攝影)

相信每個人在成長中總有過和父母產生的激烈對峙,但父母又是影響我們人生最多的人,他說「我能有今天,從沒有一刻忘記過父親的付出。」書中寫道,「我父親很暴力,但他一定會來看我每場比賽、每場表演;他是個酒鬼,但他會在我每部電影的首映會都保持清醒和禮貌。」

我想就是今天了威爾 與病重父告別

2016年的一天,威爾史密斯接到了來自費城病重父親的電話,「我想就是今天了威爾。」父親說,而當時的他正在洛杉磯進行電影拍攝,無法抽身。

「我們就這樣在視頻中看著彼此,無言,過了20多分鐘。」威爾史密斯在見面會上回憶道,「死亡的臨近將從前的所有都變得那麼清澈,想說什麼但又覺得我們彼此都早已了然於心了。」

而他人生的另外一個轉折點便是應邀參加了美國流行音樂界泰斗級人物瓊斯(Quincy Jones)的生日聚會,當時瓊斯要求威爾史密斯當著眾賓客即興做試鏡表演。

當眾即興試鏡 「我當時怕極了」

「我當時怕極了,像所有人一樣,我懇求他給我一周的時間,至少能讓我找個表演導師什麼的準備一下。」威爾史密斯說,「但瓊斯告訴我,『所有能決定你今後命運的人現在都在這兒了,時間有的是,但機會只有一次。』」

瓊斯的職業生涯橫跨了五個年代,創紀錄地獲得過79次格萊美提名和27座獎杯,包括1991年他獲得的格萊美傳奇藝人大獎以及四次有色人種民權促進協會形象獎傑出爵士藝人獎。

「我一直覺得配不上這些人…」

「我一直覺得自己配不上這些人的教導與提攜,但也正是這樣才讓我是更珍惜每次來之不易的機會。」威爾史密斯說,好萊塢的聚光燈有時會耀眼的讓人看不清前路,「我回頭看到成長中經歷的貧困和挫折,又抬頭看到了站在頂峰似近似遠的成功,這使我的手在攀岩中抓的更緊,雙腳的每一步都邁得更堅實,因為我不想成為那個迷失方向的人。」

女兒:爸爸你真的在乎我嗎?

威爾史密斯談做父親給他帶來的轉變。(記者張晨/攝影)

回憶錄中還寫道了他成為父親後的心理變化,他稱三個孩子也是自己人生中的引路燈;書中寫道,早年曾迫切地望子成龍、望女成鳳,却忽略了孩子的感受。

當有一次女兒鼓起勇氣質問自己,「爸爸你真的在乎我想要什麼嗎?還是你只在乎我的優劣能否配得上你大明星的光環。」

威爾史密斯在見面會上談到此處不禁落淚,和所有父母一樣,想要孩子長成自己希望的模樣,「但我們不曾意識到,父母的角色其實就是園丁,灌溉滋養細心呵護就已經足夠,因為每顆種子在他孕育成人的那一刻起就注定了獨一無二。」

現年53歲的威爾史密斯曾兩度入圍奧斯卡金像獎、四度榮獲葛萊美獎,這位影歌雙棲的好萊塢巨星的全球票房收入超過31億元,更曾被富比世評為全球身價最高的影星。