陳丹青弟子蔡陳林 456藝廊辦「痕•跡」畫展

蔡陳林在456藝廊舉辦「痕•跡」個展。(記者張晨╱攝影)

曾師從陳丹青的華裔藝術家蔡陳林，將訂於12日起在曼哈頓456畫廊舉辦「痕•跡」個展，呈現他於2017至2021年之間創作的不同系列的作品。

蔡陳林10日表示，突如其來的疫情 改變了全世界，疾病帶來的創傷在身體和心理方面都留下了不可磨滅的印記；如何正確對待疾病將與人類長期共存的這一客觀現實，則改變著社會對待疾病與患者的態度。

在疫情期間，蔡陳林一直嘗試著將醫學圖像與藝術表現語言進行結合—油畫在混合多種媒介的作用下被稀釋變得透明且具有水墨般的流動性；東方水墨的筆意與西方油畫的形式語言碰撞融合，在作品的表面肌理呈現出一種類似顯微鏡下的細胞結構。

蔡陳林說，「在我作品中所隱現的肌理質感源自於我從小對痕跡的喜愛，從剝落的牆皮到氧化鏽蝕的鏡面，我總能從這些痕跡中看出某種圖像，並賦予聯想和故事。」

他嘗試用視覺敘事的方式來創作反思人與環境之間關係的作品，特定的歷史時刻和當代社會事件都成為了他創作的主題；「當災難性的事件被以詩意的方式表述出來時，它編織出一個美麗的謊言；觀眾在誤讀之後的震驚則是能讓人更深刻地反思事件對人與社會的影響。」

蔡陳林的作品融合了西方油畫媒介與中國 傳統水墨畫的藝術表現語言，西方繪畫的材料媒介融合東方繪畫的筆意和意境，「不同的元素在我的作品中融合與碰撞，我嘗試帶給觀眾一種新的觀看方式和視覺體驗，藉此引發思考有關人類行為在更廣的時空維度中所造成的後果。」

展覽開幕日期為12日，蔡陳林將於12月3日晚6時至8時與觀眾進行交流，地址都在位於百老匯 大街456號三層的畫廊。