布碌崙大橋單車騎士倍增 華埠商家見曙光

華埠商家希望在布碌崙大橋的高使用率下，能吸引更多人流到社區消費。(記者顏嘉瑩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)大橋單車道於9月中啟用，根據市交通局(DOT)統計，自單車道開通以來，騎經布碌崙大橋的單車騎士已倍增，而在美國國境開放之下，預計整個紐約市也將湧入更多觀光客；對於仰賴遊客生意的曼哈頓華埠 來說，無疑是個好消息，而店家也希望政府能盡快開放柏路，以吸引更多人流進入華埠。

根據市交通局在10月的統計，每日約有4206次單車透過布碌崙大橋單車道往返曼哈頓與布碌崙間，與2020年同期的2239次相比，成長了88%；市交通局局長加特曼(Hank Gutman)表示，「我們將車道縮減以增加單車道，使騎士能夠更安全、方便的穿過大橋，同時也讓行人走在橋上的體驗更好，這是一個卓越的成功。」

由於此前單車與行人需共享布碌崙大橋通道，在觀光客占用單車道拍照、駐留時險象環生，對於騎士來說體驗、觀感也不佳，儘管在去年新冠疫情襲擊紐約、單車騎乘者明顯增加，布碌崙大橋的單車使用率，在2019年及2020年，仍連續兩年出現下滑。

布碌崙大橋緊鄰曼哈頓華埠，單車騎士增加對社區小商家生意也有一定助益；位於宰也街(Doyer St.)的清味蘭州拉麵館員工林女士表示，近幾個月的確看到有不少顧客騎著單車、電動滑板車到店裡用餐，能看到交通改善進而帶進人流與生意，她說，對於新冠疫情重創下的餐館而言，是一劑強心針。

位於勿街新和合飯店的員工姚先生說，雖然透過單車道來往曼哈頓與布碌崙的騎士多了，但仍有部分步行的遊客由於連結華埠與下城的柏路(Park Row)尚未開放，不知道要如何走到華埠消費；他認為，若柏路能夠早日開放，或是政府可以設置更多路標，引導遊客到華埠，將可以對社區商家生意帶來更進一步的正面影響。

雖然使用布碌崙大橋單車道的騎士明顯增加，不過另一個連結華埠與布碌崙的曼哈頓大橋單車道，在今年10月每日單車騎行使用量則較去年同期減少11%，9月下滑5%。