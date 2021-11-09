歡迎造訪…華埠商改區印單車地圖

華埠商改區近日與翠貝卡社區共同製作「單車地圖」，吸引遊客造訪。(華埠商改區提供)

曼哈頓華埠 想在疫情 後復甦，最重要的是為社區帶來人流；華埠商業改進區、共同發展機構近日就與翠貝卡(TriBeCa)社區聯手，推出兩社區的「單車地圖」，列出藝文景點與知名餐廳，另還有社區哪些道路有規畫單車道，吸引更多單車騎士造訪社區。

華埠商業改進區、共同發展機構執行總監陳作舟表示，疫情讓紐約地鐵搭乘人數大幅減少，即便部分辦公室已經恢復正常上班，但民眾仍持續避免搭乘地鐵或與人群接觸，以減少暴露在新冠病毒下的風險，再加上曼哈頓將收擁堵費、二手車售價居高不下，以及城市內的停車問題等，估計會有愈來愈多人以騎單車的方式通勤。

陳作舟說，推出單車地圖的目的，主要是在推廣民眾以健康、節省、有效率的方式遊社區，地圖上清列社區中的單車專用道、單車共享車道、單車店、地鐵站 、渡輪口等有用資訊，另外還有列出在社區內多處藝文活動景點，像是書店、博物館、影院、藝術中心等，以及知名餐館的店名、電話和地址等，相當實用且方便。

該單車地圖於日前推出後，已經獲得市交通局(DOT)的好評，而陳作舟說，華埠商改區也印製上千份地圖，放在紐約市觀光局、機場、酒店等，以吸引更多人以不同的方式暢遊華埠。

自疫情以來，為了替社區吸引更多人流，華埠商改區以各種創新模式，推廣社區觀光，同時民間也自主集資，在華埠多個主要街道掛上燈籠，截自目前為止，已成功吸引成千上萬人造訪。

不過隨著冬天的腳步將近，在天氣影響之下，單車使用者也將改變出行模式，陳作舟表示，「單車地圖」主要是以簡單、淺顯易懂的方式介紹華埠，在疫情後社區有不少新開的店家，接下來他預計將統整新店家名單，再推出類似的地圖，以因應美國國境開放，吸引更多觀光客來訪。