超高摩天樓布碌崙大廈封頂

布碌崙首座超高摩天樓「布碌崙大廈」封頂。（JDS開發公司提供）

超高摩天樓在曼哈頓不足為奇，如今布碌崙 (布魯克林)也終於出現，「布碌崙大廈」(The Brooklyn Tower)上月底封頂，成為該區首座超高摩天樓，布碌崙的天際線從此改變。

超高摩天樓是指高逾984呎的住宅或辦公樓，93層的「布碌崙大廈」高1066呎，是外結構為不銹鋼和玻璃的住宅樓，由SHoP公司設計，2018年開工建設，造價7億5000萬元。

「布碌崙大廈」位於布碌崙市中心DeKalb大道9號，前身是白色大理石建築的「迪募儲蓄 銀行」(Dime Savings Bank)舊址；這座新古典風格的白色大理石建築20世紀初是布碌崙的地標，2016年被「布碌崙大廈」的建造商JDS開發公司以9500萬元收購後，內部改造為商用零售，頂部為休閒設施，包括一個環繞穹頂的泳池。

JDS公司執行長表示，他們開發的摩天大廈將改變布碌崙的天際線，但改變並不容易，因為是古典地標與現代化大廈的結合，兩者要和諧一致才能臻於完美。而且大廈的建造地點也不規則，是一個三角形的地段。

JDS公司買下鄰近地域的Flatbush大道340號，但仍有一座餐館待在原處。設計師只好因地制宜，為大廈選擇六邊形的設計方案；SHoP設計公司表示，與方形建築相比，六邊形的建築可使人感覺身在大廈的正面。

「布碌崙大廈」作為布碌崙的最高建築，與近年來開發的其他許多高層建築一起，逐步改變了布碌崙的天際線。

布碌崙現為紐約市 人口最多的區，過去十年的人口成長超過其他四個區，增率9.2%，達274萬人；隨著紐約市的人口遷移，許多人從曼哈頓遷居布碌崙，開發商的目光也緊隨人口流動潮，轉向布碌崙市中心和布碌崙高地等社區，來拓展紐約市新的天際線。

威廉斯堡儲蓄銀行大廈自1929年建成後，雄踞布碌崙最高建築達80年，但到2009年，在布碌崙的十大最高建築中已是忝列末座。

但「布碌崙大廈」不會產生連帶效應，使超高摩天樓在布碌崙雨後春筍般地出現，SHoP設計公司認為，未來數十年，大廈可能都是布碌崙的最高建築，因為在布碌崙找不到其他地段可以建造如此高的摩天樓。

「布碌崙大廈」除150套屬共有公寓外，另有400套可供出租，其中30%被列為紐約市樓宇局體系的可負擔房屋計畫。開發商表示，人們提到紐約的超高住宅樓往往想到富豪，但「布碌崙大廈」卻是真正的民居樓。大廈的開發計畫2016年提出伊始，便得到當地社區的支持，包括土地利用理事會的贊同和地標保護委員會的迅速批准。