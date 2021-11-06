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耗資1.35億 威郡95號最後段竣工

記者張心／紐約報導
新英格蘭高速公路位於威徹斯特郡的最終段竣工。（取自紐約州高速公路管理局推特）
新英格蘭高速公路位於威徹斯特郡的最終段竣工。（取自紐約州高速公路管理局推特）

州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，新英格蘭高速公路(New England Thruway, I-95)位於威徹斯特郡(Westchester County)的最終段竣工，耗資1.35億元的改進包括道路和匝道改造，噪音屏障架設和斜坡升級等，提高了道路的安全性並改善了該區域的交通流量。

在過去的幾十年裡，新英格蘭高速公路位於布朗士、新羅謝爾(New Rochelle)、馬馬洛內克(Mamaroneck)、哈里森(Harrison)等地的14哩路段陸續完成重建。1日竣工的修理開始於2018年，該項目專注於新英格蘭高速公路至康乃狄克州邊境的「最後一哩」，每天有超過14萬名司機在此經過。

「通過對新英格蘭高速公路「最後一哩」等關鍵項目的投資，顯示我們不僅在幫助紐約經濟復興，也鞏固了紐約州作為全國交通基礎設施領域領先者的角色。」霍楚表示，「這些道路改進為全州的通勤者和遊客，提供安全可靠的高速公路系統。」

紐約州高速公路管理局(Thruway Authority)執行主任德里斯科爾(Matthew J. Driscoll)也表示，新英格蘭高速公路是全州最繁忙的路段之一，政府早就該對主幹線、立交橋和換乘系統進行升級，「現在「最後一哩」的完成代表我們兌現了更新紐約州交通系統的承諾，乘客們可以前往來享受更棒的旅行體驗了。」

紐約州 新英格蘭 霍楚

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