SUMMIT One Vanderbilt 節日季延長開放

為迎接節日季,紐約新地標Summit延長營業時間。(美聯社)

曼哈頓 摩天大樓SUMMIT One Vanderbilt日前開放,吸引眾多民眾和遊客打卡,為迎接假日季,大樓將延長營業時間,在感恩節、聖誕節 等節日全部開放,直至1月底。

建於曼哈頓中心地段、與中央車站(Grand Central Station)相鄰的SUMMIT One Vanderbilt大樓不僅有戶外露天吧台,還有玻璃電梯(glass elevator)、透明展覽廳(skybox)的設置,給造訪者俯瞰曼哈頓城市風景線的高端體驗,從上月21日正式開放起,吸引眾多遊客打卡。

從本月24日起,該景點每周三也會開放,周三、周四的營業時間為下午1時至晚10時半,周五、周六為上午9時至凌晨12時,周日為上午9時至晚9時。

除感恩節假期開放外,聖誕節前後從22日至30日也開放,雖然12月31日和1月1日關閉,但1月2日開始繼續開放。

大樓內「步步高升」(Ascent)的戶外電梯,搭乘至1210呎高,透明的玻璃廂盒讓腳下的視線一覽無遺,給用戶帶來刺激體驗;另外還有「懸浮」(Levitation)透明展覽廳會在大樓的1063呎高的地方向外延伸,民眾可到這層樓俯瞰紐約市 美景,白天和夜晚的景色大不相同,都有各自風情。

從10月21日開放起,大樓已經吸引眾多遊客前來參觀打卡,成為紐約市新地標,由於1210呎高的玻璃廂盒四面都是玻璃,建議民眾不要著裙裝前去參觀;除了登高觀景,對於不太喜歡刺激冒險的人,大樓內也有戶外露天酒吧。

提前訂票可登錄www.summitov.com。