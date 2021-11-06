SUMMIT One Vanderbilt 節日季延長開放

為迎接節日季，紐約新地標Summit延長營業時間。(美聯社)

曼哈頓 摩天大樓SUMMIT One Vanderbilt日前開放，吸引眾多民眾和遊客打卡，為迎接假日季，大樓將延長營業時間，在感恩節、聖誕節 等節日全部開放，直至1月底。

建於曼哈頓中心地段、與中央車站(Grand Central Station)相鄰的SUMMIT One Vanderbilt大樓不僅有戶外露天吧台，還有玻璃電梯(glass elevator)、透明展覽廳(skybox)的設置，給造訪者俯瞰曼哈頓城市風景線的高端體驗，從上月21日正式開放起，吸引眾多遊客打卡。

從本月24日起，該景點每周三也會開放，周三、周四的營業時間為下午1時至晚10時半，周五、周六為上午9時至凌晨12時，周日為上午9時至晚9時。

除感恩節假期開放外，聖誕節前後從22日至30日也開放，雖然12月31日和1月1日關閉，但1月2日開始繼續開放。

大樓內「步步高升」(Ascent)的戶外電梯，搭乘至1210呎高，透明的玻璃廂盒讓腳下的視線一覽無遺，給用戶帶來刺激體驗；另外還有「懸浮」(Levitation)透明展覽廳會在大樓的1063呎高的地方向外延伸，民眾可到這層樓俯瞰紐約市 美景，白天和夜晚的景色大不相同，都有各自風情。

從10月21日開放起，大樓已經吸引眾多遊客前來參觀打卡，成為紐約市新地標，由於1210呎高的玻璃廂盒四面都是玻璃，建議民眾不要著裙裝前去參觀；除了登高觀景，對於不太喜歡刺激冒險的人，大樓內也有戶外露天酒吧。

提前訂票可登錄www.summitov.com。