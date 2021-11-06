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SUMMIT One Vanderbilt 節日季延長開放

記者金春香／紐約報導
為迎接節日季，紐約新地標Summit延長營業時間。(美聯社)
為迎接節日季，紐約新地標Summit延長營業時間。(美聯社)

曼哈頓摩天大樓SUMMIT One Vanderbilt日前開放，吸引眾多民眾和遊客打卡，為迎接假日季，大樓將延長營業時間，在感恩節、聖誕節等節日全部開放，直至1月底。

建於曼哈頓中心地段、與中央車站(Grand Central Station)相鄰的SUMMIT One Vanderbilt大樓不僅有戶外露天吧台，還有玻璃電梯(glass elevator)、透明展覽廳(skybox)的設置，給造訪者俯瞰曼哈頓城市風景線的高端體驗，從上月21日正式開放起，吸引眾多遊客打卡。

從本月24日起，該景點每周三也會開放，周三、周四的營業時間為下午1時至晚10時半，周五、周六為上午9時至凌晨12時，周日為上午9時至晚9時。

除感恩節假期開放外，聖誕節前後從22日至30日也開放，雖然12月31日和1月1日關閉，但1月2日開始繼續開放。

大樓內「步步高升」(Ascent)的戶外電梯，搭乘至1210呎高，透明的玻璃廂盒讓腳下的視線一覽無遺，給用戶帶來刺激體驗；另外還有「懸浮」(Levitation)透明展覽廳會在大樓的1063呎高的地方向外延伸，民眾可到這層樓俯瞰紐約市美景，白天和夜晚的景色大不相同，都有各自風情。

從10月21日開放起，大樓已經吸引眾多遊客前來參觀打卡，成為紐約市新地標，由於1210呎高的玻璃廂盒四面都是玻璃，建議民眾不要著裙裝前去參觀；除了登高觀景，對於不太喜歡刺激冒險的人，大樓內也有戶外露天酒吧。

提前訂票可登錄www.summitov.com。

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US-SUMMIT-ONE-VANDERBILT-OBSERVATION-DECK-OPENS-TO-PUBLIC NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 21: Members of the public visit the Summit One Vanderbilt observation deck on October 21, 2021 in New York City. Summit One, which opened to the general public today, will join the Top of the Rock, Empire State Building, One World Observatory, and the Edge in Hudson Yards as New Yorks latest destination for skyline views of Manhattan. It includes an outdoor terrace, a glass elevator on the exterior of the building, and glass-bottom booths overlooking Madison Avenue. Spencer Platt/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
為迎接節日季，紐約新地標Summit延長營業時間。（取自官網）
為迎接節日季，紐約新地標Summit延長營業時間。（取自官網）

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