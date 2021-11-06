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獲2500萬元經費 小頸圖書館整修

記者牟蘭／紐約報導
市設計和建築局5日公布小頸-道格拉斯頓圖書館設計藍圖。(瓦隆辦公室提供)
市設計和建築局5日公布小頸-道格拉斯頓圖書館設計藍圖。(瓦隆辦公室提供)

時隔58年，皇后區公共圖書館小頸-道格拉斯頓(Douglaston-Little Neck)分館5日獲得市府分發的2500萬元經費，計畫整修全館，打造一個全新的現代化圖書館；市設計和建築局(DDC)5日公布圖書館的設計藍圖，該計畫預計在2023年開工，三年後完工。

市長白思豪(Bill De Blaise)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)與市議員瓦隆(Paul Vallone)等5日發布聯合聲明，宣布小頸-道格拉斯頓圖書館獲得2500萬元的經費用於整修，計畫在1萬2000平方呎的土地上，打造三層的圖書館。

根據該計畫，新圖書館的藍圖將遵守殘疾人法案設立輔助設施，建立兒童開放花園以及其他設備；圖書館落成後，將增設文化與教育項目，為社區每一名居民提供所需服務。

瓦隆感謝同儕多年的共同努力，促成市府批准這筆經費，他表示，該圖書館的落成對皇后區東北部的居民有深遠影響，尤其為下一代提供所需的精神食糧；布朗斯汀表示，他期待看到新圖書館落成，為社區新添一道風景線。

皇后區公共圖書館執行長沃科特(Dennis Walcott)表示，皇后區公共圖書館將繼續打造全新的現代化圖書館，滿足社區的需求，提供學習與信息的渠道，「我們社區值得更好的設施與資源。」

圖書館 皇后區 眾議員

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