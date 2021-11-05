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市府、工會達協議 可申請豁免打疫苗

記者和釗宇／紐約報導
市府已與全市四大公務員工會就公務員強制接種新冠疫苗令的執行方式達成協議，拒絕接種疫苗的公務員可以申請健康或宗教原因豁免接種。（記者和釗宇／攝影）
市府已與全市四大公務員工會就公務員強制接種新冠疫苗令的執行方式達成協議，拒絕接種疫苗的公務員可以申請健康或宗教原因豁免接種。（記者和釗宇／攝影）

市長白思豪(Bill de Blasio)4日宣布，市府已與全市四大公務員工會就公務員強制接種新冠疫苗令的執行方式達成協議，拒絕接種疫苗的公務員可以申請健康或宗教原因豁免接種，提出申請後可繼續上班，接受每周檢測，等待申請結果；目前，全市公務員的接種率為92%。

四大工會分別是DC 37、Teamsters Local 237、Uniformed Sanitationmen’s Association Local 831和SEIU Local 300，共代表全市除教育局和公立醫院以外約7萬5000名公務員；白思豪表示，「接種疫苗對紐約市的經濟復甦非常重要，公務員應該做出表率；92%的公務員已經接種，今天簽署的協議將為那些尋求豁免的人確保公平的申請渠道。」

本次達成的協議與此前市府與教師工會達成的協議相似；根據協議，各部門拒絕接種的員工可向相關部門提出健康原因或宗教原因的豁免申請，由各部門自行裁決；若員工對裁決結果不滿，可申訴至仲裁機構或市府內部委員會。

其中，宗教豁免的條件較為苛刻，申請人必須是被政府認可的宗教組織成員，該組織的教義須明確反對接種疫苗，如Christian Science，申請時須附上牧師的證明信；根據市教育局的數字，教育局只有150人被批准宗教原因豁免接種疫苗。

在11月5日前提出豁免申請的公務員，可在等待結果期間繼續工作，每周須接受新冠檢測，但如果員工決定對裁決結果提出申訴，則將被放無薪假；被放無薪假的員工可選擇自願離職，其健保則將維持至明年6月30日；不想離職的員工，也可到明年6月30日後繼續選擇放無薪假，但須單獨簽署一份放棄挑戰申訴結果的協議書；放無薪假期間的員工如果完成接種，則可返崗工作。

根據此前數據，目前全市已有9000名公務員因拒絕接種被放無薪假，另有1萬2000名公務員已經提出健康或宗教原因的豁免申請，目前須在每周接受檢測的前提下在崗工作。

教育局 疫苗 檢測

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