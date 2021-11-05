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紐約市集回歸 有吃有玩 想溜冰要先預約

記者顏嘉瑩／紐約報導
布萊恩公園冬季市集除有溜冰場，還有各式攤商、活動。(取自布萊恩公園臉書)
布萊恩公園冬季市集除有溜冰場，還有各式攤商、活動。(取自布萊恩公園臉書)

萬聖節後緊接著就是節日季的到來，每年紐約市都有冬季市集，像是曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park)冬季市集(Winter Village)、聯合廣場的假日市場、哥倫布圓環假日市集等，都在11月陸續開張，以歡樂的節慶氣氛、多樣的活動，以及令人眼花撩亂的各式商品，帶領著民眾一甩疫情陰霾，展開雙臂歡喜迎接年底節日的來臨。

布萊恩公園冬季市集 免費室外溜冰場

布萊恩公園冬季市集擁有1萬7000多呎的室外溜冰場。(取自布萊恩公園臉書)
布萊恩公園冬季市集擁有1萬7000多呎的室外溜冰場。(取自布萊恩公園臉書)

布萊恩公園的冬季市集，已經於上月底萬聖節前幾天，就敞開大門對外營業；這個冬季市集最著名的就是擁有1萬7000平方呎免費室外溜冰場，民眾可以帶著自己的溜冰鞋或到現場租借，就可以享受在曼哈頓市中心溜冰的樂趣，不過由於疫情持續，今年主辦方也延續去年方式，採提前線上預訂模式，開放預約民眾在指定的時間入場溜冰，以控管人數。

布萊恩公園冬季市集除有溜冰場，還有各式攤商、活動。(取自布萊恩公園臉書)
布萊恩公園冬季市集除有溜冰場，還有各式攤商、活動。(取自布萊恩公園臉書)

以歐洲市集為靈感的布萊恩公園冬季市集，今年也有170家攤商回歸，提供各式精品、禮品、手工藝，以及餐廳、美食等選擇；為了協助在疫情期間受到重創的小商家，今年主辦方還特別規畫了一區「小商家亮點」(Small Business Spotlight)區，由紐約市當地少數族裔擁有的小商家經營，建議到訪的民眾，不妨特意到該區看看、支持在地小商家。

今年在冬季市集將不強制民眾戴口罩，不過主辦方也提醒，在某些區域仍將強制戴口罩，包括溜冰場等；同時根據紐約市規定，在進入密閉場所時，將會要求民眾出示疫苗接種證明，而部分店家也會要求民眾戴口罩或控管人數。

布萊恩公園冬季市集除有溜冰場，還有各式攤商、活動。(取自布萊恩公園臉書)
布萊恩公園冬季市集除有溜冰場，還有各式攤商、活動。(取自布萊恩公園臉書)

布萊恩公園冬季市集開放時間為即日起至明年1月2日，周一至周五上午11時至晚8時、周末開放時間為上午10時至晚8時，感恩節及聖誕節也將持續營業，更多資訊可上網頁https://bit.ly/3BFm1tL查詢。

聯合廣場假日市場 160個攤商大集合

聯合廣場假日市場集結本地及全美160個攤商，各種商品應有盡有。(取自Union ...
聯合廣場假日市場集結本地及全美160個攤商，各種商品應有盡有。(取自Union Square Partnership臉書)

在去年受到疫情影響而取消的曼哈頓聯合廣場(Union Square)假日市場(Holiday Market)，則將在本月中回歸，據主辦方表示，「今年的假日市場將會重新開幕且比以往更好。」享譽世界的假日市場在今年將有160個攤商，而與布萊恩公園的市集相比，該市集將集結來自紐約市當地以及全國各地的不同商品，像是珠寶、飾品、藝術品、家居用品、蠟燭、手工皮包等，民眾可以到該市場選購禮品、大買特買。

聯合廣場假日市場集結本地及全美160個攤商，各種商品應有盡有。(取自Union ...
聯合廣場假日市場集結本地及全美160個攤商，各種商品應有盡有。(取自Union Square Partnership臉書)

另外該市場還有著名的Brooklyn Brew Shop，有來自布碌崙(布魯克林)當地的手工釀啤酒、暖氣站和熱可可休息室，還規畫兒童藝術工作室，有專業的老師帶領著孩子創作藝術，也讓家長能夠安心的在戶外購物。

聯合廣場假日市場訂於18日(周四)至12月24日(周五)營業，時間為周一至周六上午11時至晚8時、周日至晚7時，感恩節當天不營業、24日平安夜則營業至下午4時。詳情請瀏覽網頁https://bit.ly/3CMvuRi

哥倫布圓環假日市集 緊臨中央公園

哥倫布圓環假日市集緊鄰中央公園。(取自Urban Space NYC網站)
哥倫布圓環假日市集緊鄰中央公園。(取自Urban Space NYC網站)

位於紐約市精華地段的哥倫布圓環假日市集(Columbus Circle Holiday Market)，與曼哈頓最大規模綠地中央公園(Central Park)緊鄰；該假日市集與聯合廣場的假日市集，均在去年取消，讓不少居民、老饕們感到相當可惜，這個每年可吸引超過數百萬人造訪的市集，將在本月27日(周六)睽違一年後重開，為民眾帶來傳統節日季的體驗。

哥倫布圓環假日市集在去年因疫情停辦，今年再度回歸 。(取自Urban Space...
哥倫布圓環假日市集在去年因疫情停辦，今年再度回歸 。(取自Urban Space NYC網站)

與其他幾個假日市集相同，哥倫布圓環假日市集也有各式精品、禮品和美食攤商，不過最特別的是，該市集就位於中央公園西(Central Park West)和59街的中央公園入口，不論是剛在公園從事完戶外活動，或是正要進入公園，都可以先安排一段時間逛逛市集，享受美食集購物的樂趣。

哥倫布圓環假日市集從11月27日(周六)至12月24日(周五)營業，時間為周一至周六上午11時至晚8時、周日至晚7時，平安夜營業至下午4時。詳情在https://bit.ly/2ZSLz9q

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