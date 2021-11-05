周末好去處╱為選手加油 紐約馬拉松周日開跑

紐約馬拉松 開跑

在今年邁入第50周年的紐約馬拉松(TCS NYC Marathon)，訂於7日(周日)登場；世界六大馬拉松賽之一的紐約馬拉松賽，每年都可吸引來自世界各地約5萬名選手參加，不過該活動在去年受到疫情影響取消。這些選手從早到下午分批次，史泰登島出發，行經五大區後最後抵達位於曼哈頓的中央公園，在選手跑步時，沿途也會有不少親友團在現場為他們加油，而行經路線也將封路，民眾可以到場一睹這一國際賽事，同時也能夠替心儀的選手加油打氣，並享受無車的紐約市 街道。更多資訊請見網頁https://www.nyrr.org/tcsnycmarathon。

打南瓜做堆肥

萬聖節過後每個家裡都有不少欲丟棄的南瓜，但這些南瓜其實可以拿來做成堆肥，滋養紐約市公園與綠地。6日(周六)在史泰登島溫港文化中心植物園(Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden)，將邀請民眾將家裡不要的裝飾南瓜帶來，一起雜碎南瓜舒壓，並學習如何廢物利用將南瓜變成堆肥。而攜帶超過三個不小於6吋的中、大型南瓜者，就可以獲得5元優惠券。活動時間為6日早10時至下午2時30分，免費參加，更多資訊可上網頁https://on.nyc.gov/3CJUIzU查詢。

環境教育 中心免費參觀

位於布碌崙(布魯克林)大橋公園內的環境教育中心(Environmental Education Center)訂於6日免費開放公眾參觀，裡面將有特殊教育展以及各種動物的展出，包括一個250加侖的水族箱，裡面有多樣生活在東河(East River)裡的生物；還有10吋大小的布碌崙大橋公園模型，適合全家大小前往了解公園內的自然與人文景觀，充滿教育意義。開放時間為6日下午1時至下午5時，詳情請見網頁https://bit.ly/2ZOCE9L。

找尋秋天的菌菇味道

與紐約真菌學會(New York Mycological Society)和紐約植物園(New York Botanical Garden)的專家薩多斯基(Paul Sadowski)，一起到紐約市最古老的林地，曼哈頓英吾德丘公園(Inwood Hill Park)中探索與漫步，探索各種大小菌菇，學習相關知識，了解那些菌菇可食用、那些不可食用，甚至那些是有毒的菌菇。該活動為免費，時間在6日(周六)上午11時至下午1時，有興趣民眾可上網頁https://bit.ly/3k3Pc3O預約。