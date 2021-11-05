我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC籲兒童接種前勿先吃止痛藥 避免影響效力

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

周末好去處╱為選手加油 紐約馬拉松周日開跑

記者顏嘉瑩整理

紐約馬拉松開跑

在今年邁入第50周年的紐約馬拉松(TCS NYC Marathon)，訂於7日(周日)登場；世界六大馬拉松賽之一的紐約馬拉松賽，每年都可吸引來自世界各地約5萬名選手參加，不過該活動在去年受到疫情影響取消。這些選手從早到下午分批次，史泰登島出發，行經五大區後最後抵達位於曼哈頓的中央公園，在選手跑步時，沿途也會有不少親友團在現場為他們加油，而行經路線也將封路，民眾可以到場一睹這一國際賽事，同時也能夠替心儀的選手加油打氣，並享受無車的紐約市街道。更多資訊請見網頁https://www.nyrr.org/tcsnycmarathon

打南瓜做堆肥

萬聖節過後每個家裡都有不少欲丟棄的南瓜，但這些南瓜其實可以拿來做成堆肥，滋養紐約市公園與綠地。6日(周六)在史泰登島溫港文化中心植物園(Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden)，將邀請民眾將家裡不要的裝飾南瓜帶來，一起雜碎南瓜舒壓，並學習如何廢物利用將南瓜變成堆肥。而攜帶超過三個不小於6吋的中、大型南瓜者，就可以獲得5元優惠券。活動時間為6日早10時至下午2時30分，免費參加，更多資訊可上網頁https://on.nyc.gov/3CJUIzU查詢。

環境教育中心免費參觀

位於布碌崙(布魯克林)大橋公園內的環境教育中心(Environmental Education Center)訂於6日免費開放公眾參觀，裡面將有特殊教育展以及各種動物的展出，包括一個250加侖的水族箱，裡面有多樣生活在東河(East River)裡的生物；還有10吋大小的布碌崙大橋公園模型，適合全家大小前往了解公園內的自然與人文景觀，充滿教育意義。開放時間為6日下午1時至下午5時，詳情請見網頁https://bit.ly/2ZOCE9L

找尋秋天的菌菇味道

與紐約真菌學會(New York Mycological Society)和紐約植物園(New York Botanical Garden)的專家薩多斯基(Paul Sadowski)，一起到紐約市最古老的林地，曼哈頓英吾德丘公園(Inwood Hill Park)中探索與漫步，探索各種大小菌菇，學習相關知識，了解那些菌菇可食用、那些不可食用，甚至那些是有毒的菌菇。該活動為免費，時間在6日(周六)上午11時至下午1時，有興趣民眾可上網頁https://bit.ly/3k3Pc3O預約。

紐約市 教育 馬拉松

上一則

中國嘉德2021秋季拍賣會11月盛大開幕

下一則

紐約客談／合法工作納稅人 應皆可投票

延伸閱讀

月下憶往

月下憶往
紐約市兒童疫苗今開打 公校下周設接種點

紐約市兒童疫苗今開打 公校下周設接種點
亞當斯：要當解決問題的市長 打造紐約市成親商城市

亞當斯：要當解決問題的市長 打造紐約市成親商城市
共和黨掀起紅潮 紐約市、長島大有斬獲

共和黨掀起紅潮 紐約市、長島大有斬獲
紐約馬拉松／停辦一年 3.3萬人7日分批開跑

紐約馬拉松／停辦一年 3.3萬人7日分批開跑

熱門新聞

這名男子日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上，因拒戴口罩，而毆打一名空服員。(取自ABC7截圖)

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

2021-10-28 15:55
將29歲已婚華女性虐致死的52歲華裔男友嫌犯萬秋明(Qiuming Wan，姓名皆音譯)。(記者張心／攝影)

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

2021-11-03 13:48
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

2021-10-29 09:49
警方正在現場偵辦法拉盛華女命案。（記者張心/攝影）

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

2021-11-02 12:21
不久前游Ariel在JFK機場遭私家車佯裝為接駁車詐騙，三分鐘的車程被索討400元車資。圖中非當事車輛。(記者顏嘉瑩/攝影)

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

2021-10-28 09:32
劉佳被拍到出入國會大廈。(東區聯邦法院提供)

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

2021-10-30 10:55

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆