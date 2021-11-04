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「中華風韻」兩場精品音樂會 林肯中心接力登場

記者金春香／紐約報導
紐約林肯中心，中美藝術家共同演繹「中華風韻」。（主辦方提供）
紐約林肯中心，中美藝術家共同演繹「中華風韻」。（主辦方提供）

中國對外文化集團攜手紐約城市芭蕾舞團交響樂團和林肯中心室內樂協會，訂於11月在林肯中心呈現兩場全新精品音樂會，由中美藝術家共同演繹「中華風韻」(China Inspirations)，盡顯東西方藝術的融合之美。

11月13日，指揮家蔡金冬將攜紐約城市芭蕾舞團交響樂團，以及多位傑出獨奏家和歌唱家，帶來東西方多部耳熟能詳的樂曲；這場名為「東西之間」的交響音樂會(East/West: A Symphonic Celebration)，觀眾將穿越古今中外，既享受熟悉的中國旋律和古詩詞改編的現代歌曲，如「十里紅妝」、「沙灣往事」、「梁山伯與祝英台」、「長城隨想」，也有美國音樂代表作，如「阿巴拉契亞之春」(Appalachian Spring)。

11月28日，林肯中心室內樂協會將帶來聯合藝術總監吳菡親自操刀編排的室內樂專場「遠近之間」。

兩場音樂會以不同的形式與視角，懷舊又充滿新意的曲目設置，聚集國際傑出英才，為紐約觀眾帶來疫情後音樂盛宴。

「中華風韻」是中國對外文化集團有限公司從2009年開始著力打造的對外文化交流品牌，已先後選派中國30多個藝術團組的40多台精品劇目，赴美國、加拿大、英國、法國、德國、澳洲等國家的主流劇院演出600多場，其中在林肯中心推出的優秀劇目主要包括「牡丹亭」、「絲路花雨」、「十里紅妝」、「花木蘭」、「沙灣往事」、「孔子」、「朱鹮」、「昭君出塞」、「大夢敦煌」等中國民族舞劇。

13日晚演出時間為7時半，地點為大衛寇克劇院(The David H. Koch Theater)；28日演出時間為下午5時，地點在愛麗絲·杜莉音樂廳(Alice Tully Hall)；購票網址為ANovemberofMusic.com。

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