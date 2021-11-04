紐約喜劇節疫後回歸 首辦全國喜劇說故事賽

全國說故事比賽選出十位演員，將在脫口秀俱樂部Carolines on Broadway演出。(取自Carolines on Broadway臉書)

紐約喜劇節(New York Comedy Festival)去年因疫情 暫停，今年重新登場，加演100多場，並增加活動、還將首辦全國性的喜劇說故事比賽，娛樂更甚以往。總計全紐約市 有100多位喜劇演員和200場演出。

主辦單位宣布，將與花旗(Citi)合作「包括喜劇」(Comedy Included)的兩天活動，讓喜劇、娛樂界多元聲音相互交流，並與有聲書網站(Audible)合作，首度舉辦全國喜劇說故事比賽「Tall Tales of Comedy」，全美新興喜劇故事講述者齊聚，製作喜劇和引人入勝的有聲講述。

全國說故事比賽選出十位演員，將在脫口秀俱樂部Carolines on Broadway演出。(取自Carolines on Broadway臉書)

百老匯知名脱口秀俱樂部Carolines on Broadway創辦人赫希(Caroline Hirsch)是喜劇節創辦人，她說，講故事是藝術，將在音樂節上登場。

國際知名作家、表演者和演說者ALOK Vaid-Menon將表演，作品探索創傷、歸屬感和人類現況等主題，內容包括講故事、詩歌及喜劇。

喜劇演員西爾斯(Amanda Seales)透過表演寓教於樂，12日將舉辦喜劇綜藝節目「Smart, Funny and Black」，有歌唱、舞蹈，去年疫情關閉以來第二次演出，旨在為非洲裔社區打造歡慶空間，讓觀眾歡樂之餘了解黑人歷史文化和經驗。

赫希說，歷經疫情，今年喜劇節更重要，希望人們出門看表演，支持地方小劇場 ，為社區注活力。

新增的「包括喜劇」兩日活動以小組討論、特別現身及對話為特色，就多樣性、平等、性別差距和喜劇業的包容性等主題進行討論、突破藩籬。

「Tall Tales of Comedy」全國說故事比賽已在全美各主要劇場和喜劇俱樂部初選，喜劇節主辦方和 Audible Audible選出十位，11 日晚將在脫口秀俱樂部Carolines on Broadway演出。

今年喜劇節眾星雲集，不乏全美知名喜劇演員，活出日期從11月8日起至14日，觀眾須出示接種疫苗證明。