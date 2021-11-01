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蘇福克郡招人 吸引拒打疫苗紐約市警

記者張晨／紐約報導

長島蘇福克郡(Suffolk County)郡長貝隆(Steve Bellone)1日表示，他將繼續擴大警察等執法者招聘，增聘705名執法人員，以此反對「撤資警察」(Defund the Police)運動；同時，紐約市正面臨疫苗強制規定帶來的雇員離職潮，這一舉措或會讓市警轉投「更少工作、更多薪金與尊重」的長島。

貝隆說，「這是蘇福克郡有史以來執法人員增加最多的一年。」他目前正在考慮競選州長，並明確表示，力挺執法者，反對削減警察局預算。

1日也正是紐約市正式實施疫苗強制令的首日，所有未接種或未證明接種過的市府雇員均會被停薪留職，這使得許多人順勢退休或離職；但長島並沒有此類強制規定。

一名市警內部人員表示，那些不願接種的警員，都在考慮轉投蘇福克郡警方，且薪水會更高，工作強度也遠不及市警。

目前，紐約市和長島警察的起薪都在4萬2000元左右，但若有11年警齡，市警的最高年薪為8萬6000元，而蘇福克郡警察的工資幾乎翻了一番，可達到15萬5600元。

當被問及市警是否有可能會因為強制接種令而加入蘇福克郡警局時，貝隆表示，長島沒有強制規定，但他會與工會密切合作，以提高接種率；「我們一直在招募參加警察考試的人，並鼓勵任何合資格的人報名。」

消息人士稱，貝隆將為蘇福克郡警局指定462個新職位。

貝隆表示，執法人員的數量將高於疫情前，而不僅僅是填補退休造成的空缺；與紐約和其他地方在疫情期間的犯罪高峰不同，蘇福克郡地區的總犯罪率今年迄今下降了6.8%；新警員的加入將有助於維持該郡作為全國最安全郊區郡之一的地位。

蘇福克郡宣布擴充警察隊伍，紐約市警或因疫苗令轉投。(取自臉書)
蘇福克郡宣布擴充警察隊伍，紐約市警或因疫苗令轉投。(取自臉書)

紐約市 警察 長島

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