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致死猛增 白思豪再推公共吸毒所

記者和釗宇／紐約報導
紐約市吸毒過量致死人數今年以來猛增，街頭吸毒者屢見不鮮，市長白思豪日前重提設立公共安全注射吸毒所。（Getty Images）
紐約市吸毒過量致死人數今年以來猛增，街頭吸毒者屢見不鮮，市長白思豪日前重提設立公共安全注射吸毒所。（Getty Images）

紐約市吸毒過量致死人數今年以來猛增，街頭吸毒者屢見不鮮，市長白思豪(Bill de Blasio)日前重提設立公共安全注射吸毒所(Safe Injection Site)的想法，稱此舉將讓更多人有安全的吸毒環境，減少吸毒過量致死。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，紐約市截止今年3月31日以來的12個月內，吸毒過量致死人數為2243人，比前一年的1653人大幅增長36%；白思豪日前在記者會上重提他在2018年就提出過的公共吸毒所計畫，當時這一計畫未受到前總統川普和前州長葛謨的支持；他認為，現在是設立公共吸毒所的好時機，因為市府終於得到總統拜登和州長霍楚的潛在支持。

Politico報導，市衛生局目前努力推動設立兩處公共吸毒所，此前州長霍楚已經簽法，將持有或銷售皮下注射裝置去罪化，執法人員也須允許民眾在公共場合注射毒品；白思豪表示，設立公共吸毒所的計畫還有很多工作要做，尤其是和州府、聯邦政府的合作，「但現在是好時機；儘管我們現在還不會做任何具體的宣布，但我們將繼續積極展開工作，希望能出台一個最終細節方案。」

白思豪表示，希望把公共吸毒所設在最有需要的社區，「這將拯救更多生命，不再讓那些本能活過來的過量吸毒者死去，當然也包括各個方面的救治和協助。」

然而，這一想法遭到部分商界和政界人士反對；共和黨市議員博萊利(Joe Borelli)表示，「讓海洛因和芬太尼充斥我們的社區，這一想法應該休矣。」共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)說，白思豪此舉不解決問題，「真正的問題是毒販會在公共吸毒所周邊活動，因為吸毒者總會來買，然後就會席捲社區，入店行竊、偷盜、搞到任何能賣的東西找毒販換毒品。」

白思豪 紐約市 共和黨

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