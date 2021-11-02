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皇后區移動圖書館回歸 宣傳疫苗

記者張心／紐約報導
皇后區移動圖書館回歸，為為低接種社區普及疫苗健康信息。（取自移動圖書館官網）
皇后區移動圖書館回歸，為為低接種社區普及疫苗健康信息。（取自移動圖書館官網）

皇后區公共圖書館(Queens Public Library)新近重新推出移動圖書館(Mobile Library)項目，居民可提前在線預約，參訪移動圖書館並享受書籍閱覽、免費網路、手機充電、醫療急救、防疫知識科普甚至是聯邦急難管理局(FEMA)救濟金申請服務。

本次回歸的移動圖書館和往年不同，多承載了為皇后區新冠疫苗接種率較低，且人流量較大的社區，傳播科普疫苗和防疫相關信息的職責。截止11月17日的每個周三下午，移動圖書館將開往皇后村(Queens Village)、洛克威公園(Rockaway Park)、坎布爾高地(Cambria Heights)、霍華灘(Howard Beach)等地，為民眾發放新冠疫苗宣傳手冊。

「我們會在移動圖書館中提供上百種書籍，更多是關於新冠病毒防禦的健康知識，有專門的為孩子們準備的漫畫版本，方便家長攜孩子一起來參觀。」圖書館員工貝斯(Lechelle Thornhill-Boothe)透露，沒有皇后區公共圖書館圖書證的民眾也可以前來，會有相關人士幫忙辦理。

「我非常喜歡這個主意，疫情以前我就很喜歡去皇后區公共圖書館，現在擔心健康問題不便常去，有了移動圖書館就方便多了」。皇后區居民貝哈迪(Debra Bhaichandeen)表示。

包括皇后區公共圖書館在內的紐約市三大圖書館系統，已取消逾期罰款政策。

為了保證移動圖書館內的安全距離，參訪居民需要提前預約，更多信息請瀏覽網頁：https://www.queenslibrary.org/programs-activities/community-outreach/mobile-library。

圖書館 皇后區 疫苗

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