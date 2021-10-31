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嶺南曲藝社成立 11月舉行首演秀

記者顏潔恩／紐約報導
「嶺南曲藝社」將於11月初於曼哈頓中華公所舉行為期兩日的首演秀。(曲藝社提供)
「嶺南曲藝社」將於11月初於曼哈頓中華公所舉行為期兩日的首演秀。(曲藝社提供)

紐約新會同鄉會今年年中與粵曲藝術愛好者成立「嶺南曲藝社」，在布碌崙(布魯克林)設立音樂室，旨在傳承及弘揚嶺南粵劇文化；該社將於11月初於曼哈頓紐約中華公所舉行為期兩日的首演秀，帶來多首經典粵曲好歌，免費門票可撥電預約。

在同鄉會榮譽主席趙榮德的號召下，經過兩年的籌備，一班過去在家鄉擔任各級市團樂師、演員、演藝學院教授的專業人士、粵曲業餘愛好者，於今年6月15日成立了「嶺南曲藝社」，並在布碌崙72街1544號設立一間設備齊全的音樂室。

曲藝社介紹，粵劇源自明朝南戲，數百年傳承下來，中間也因創新和實踐發生變化，形成現在具有獨特性、民間性、歷史和藝術性的文化，亦是嶺南文化中不可或缺的標誌；近年來受到外來文化的影響，粵劇的影響力逐漸走下坡，年輕一代人不再重視這個民族音樂。

所幸中國政府相關部門、教育工作者意識到問題，將粵曲曲藝編入學校課程，呼籲從小學習粵曲曲藝、培養相關人材；在這波行動下，異國他鄉的愛好者也受到鼓舞，在紐約市成立曲社傳承嶺南文化。

自成立以來，成員們在做好防疫工作的前提下，每周定期兩次練習；經過數月準備，將在11月在華埠舉行第一次的公演，同時也慶祝新會同鄉會成立83周年，希望當天吸引更多粵劇曲愛好者出席，與表演者們交流和切磋曲藝。

演出定於11月6日(周六)、7日(周日)中午12時至下午5時，於中華工作中山大禮堂舉行，地址是華埠勿街62號，需出示接種疫苗卡；入場免費，但因位置有限入門票先到先得，民眾可撥電(646)301-3442聯繫盧莉莉女士預約。

紐約市 工作 華埠

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