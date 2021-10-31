張敏靜慈善音樂會 31日全面線下演出

張敏靜與室內樂組合「Ensemble Uncaged」成員在疫情期間，為孤兒院等非營利機構舉辦多場公益演出。(張敏靜提供)

旅美鋼琴家張敏靜兩年前組建室內樂組合「Ensemble Uncaged」，疫情 期間，她與成員通過網絡為孤兒院等非營利機構舉辦多場公益演出，鼓勵孩子追求音樂夢；疫情趨緩，她與組合成員將於31日，首次舉辦線下演出，為民眾帶來一場音樂饗宴。

24歲的張敏靜來自中國 安徽省，她五歲開始學習鋼琴，在母親的嚴格督促下，堅持至今，2018年進入麻州 的隆基音樂學院 (Longy School of Music of Bard College)攻讀鋼琴與教育雙學位，2019年與朋友及同學創立室內樂組合「Ensemble Uncaged」。

張敏靜說，疫情期間，她與其他從事藝術表演者一樣，失去了現場表演的場地，只能通過網絡為觀眾帶來表演；正因如此，她與組合成員商討，為孤兒院等非營利機構帶來公益演出，希望讓更多孩子發現音樂的美好。

疫情趨緩，張敏靜於今年6月舉辦一場線上與線下結合的個人獨奏音樂會「小調故事」，隨後與組合成員著手準備31日在隆基音樂學院Edward M Pickman音樂廳，舉辦的「鏈接：一」(Synapse:One)音樂會，希望通過展現抽象的「新音樂」主題，引領聽眾在熟悉與未知間建立聯繫。

對於此次演出，張敏靜表示，演出曲目不再拘泥於傳統古典鋼琴曲，轉而選擇具有探索不同音色材料的曲目，她以此次演奏曲目「Fuse IV」為例，指出這首樂曲突出表演者不同音樂風格的作品。